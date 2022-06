El candidato Rodolfo Hernández retornó a Colombia en la noche del sábado y arremetió contra su rival Gustavo Petro

Bajo estrictas medidas de seguridad retornó al país el candidato presidencial Rodolfo Hernández. Foto: REUTERS/Marco Bello

Aunque el candidato presidencial Rodolfo Hernández aseguró que iba a permanecer un tiempo más en Miami (Estados Unidos), tras tener conocimiento de planes reales de atentar en contra de su vida, en la noche del sábado retornó a Colombia.

En la revista Semana informaron que el aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción regresó en medio de estrictas medidas de seguridad y previo a su regreso entregó declaraciones en las que se mostró muy agradecido con la Policía de Miami y de Fort Lauderdale quienes velaron por su seguridad en los días que permaneció en el país norteamericano.

“Quiero aclarar que si me he quedado afuera de Colombia en las últimas horas es porque tengo que estar vivo para dar la lucha que necesita Colombia, pero que nadie dude de mi firme voluntad de defender a mi patria”, dijo.

También se comprometió a trabajar por la seguridad los habitantes del país y reprochó todo lo ocurrido con los denominados ‘petrovideos’.

“Voy a proteger a Colombia de estos violentos que se han puesto en evidencia en estos días. Voy a proteger a Colombia de las bandas criminales que pretenden instalar el caos. Voy a proteger a Colombia de la nueva corrupción que representa el grupo de Gustavo Petro, que no repara en daños para lograr el poder”, citaron en Semana de las declaraciones de Hernández.

Incluso aprovechó para atacar las propuestas económicas del candidato del Pacto Histórico y aseguró que conducirían a provocar más desempleo.

“Lo que pretende Petro es tomar medidas que solo pueden producir más desempleo para los colombianos, más hambre para el pueblo. Voy a proteger al país de esas maniobras que ponen en riesgo las pensiones de todos los colombianos. Voy a proteger a Colombia del odio que nos quiere dividir. Voy a protegerla de toda posibilidad de convertirnos en una nueva Venezuela, con nuestros ciudadanos escapando a otros países”, añadió.

No obstante, envió un mensaje de conciliación: “Voy a aprovechar (la presidencia) para hermanarnos, olvidar los rencores y trabajar en paz. Colombia no resiste más confrontación”.

El retorno del ingeniero, que incluso llaman ‘El Trump colombiano’, se da luego de que este fin de semana declarara que por el momento no pensaba en retornar al país, ya que las intimidaciones en su contra eran muy serias, al punto de realmente sentir miedo, según aseguró en la emisora La W Radio.

“Eso no es de ahora, ahora se intensificó, el punto de rebose fue el miércoles cuando ya vi los videos que había, primero, una planificación de desprestigio, segundo, meterles candela a las casas rodolfistas pobres y ya le metieron candela a una, y luego que, si no reaccionaban las encuestas a favor de ellos, que tocaba matar al viejo. Nunca me da miedo, pero esta vez sí me dio y me vine para los Estados Unidos a trabajar en las visitas que tenía pendiente con los colombianos que viven en el exterior”, aseguró Hernández en el medio radial.

El candidato indicó, además, que por esa razón cancelaba sus recorridos por el país: “Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”.

El regreso del ingeniero tomó por sorpresa al país, ya que después de sus declaraciones en La W Radio no se avizoraba que regresara ya que en su cuenta de Twitter solo había publicado sus reparos a la última encuesta de YanHaas Advanced Market Research donde Gustavo Petro, está en primer lugar en la intención de voto con un 45 por ciento, mientras que Rodolfo Hernández llegó a un 35 por ciento.

“La seriedad y credibilidad de esta encuestadora quedó demostrada sospechosamente el 29 de mayo. A Petro lo favorecía con un 2 por ciento y a mí me desfavorecía grotescamente con -15,4 por ciento”, aseveró.



