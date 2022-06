Sergio Fajardo votará otra vez en blanco: “Lo que vemos hoy en la campaña es premonitorio de lo que nos espera”

Sergio Fajardo (Colprensa-Sergio Acero)

En medio de una nueva polémica por la campaña de ataque desde el Pacto Histórico a su candidatura y después del rechazo de Rodolfo Hernández a negociar propuestas programáticas, Sergio Fajardo aseguró que el próximo 19 de junio votará en blanco.

“Voto en blanco. Voy a votar en blanco el 19 de junio. Otra vez, como en el 2018. Como político que por más de 20 años ha defendido y defiende una forma de hacer política, y además acaba de presentar en las elecciones del 29 de mayo una propuesta programática elaborada con rigor y seriedad, con la convicción de que a pesar de la derrota electoral es lo que necesita nuestro país, votar en blanco hoy significa asumir el compromiso para seguir defendiendo nuestras ideas y aportar nuestras propuestas en el periodo tan complejo y difícil que viene a continuación para Colombia. Lo que vemos hoy en la campaña es premonitorio de lo que nos espera”, escribió el excandidato presidencial.

Fajardo escribió un documento en el que dejó consignadas las razones que lo llevaron a tomar la decisión de votar en blanco, en el que expuso las diferencias que le impiden elegir entre Hernández o Petro. Reconoció que los dos candidatos fueron elegidos de manera contundente “como las personas que representan ese posible cambio de rumbo”.

Entre las razones que expuso para no votar por Petro, según dijo, la primera es personal. “Desde mi voto en blanco en el 2018 el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un uribista enclosetado. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno”, escribió.

Fajardo aseguró que la batalla política estaba clara y durante los cuatro años posteriores se dedicaron a difundir mentiras, excesos, engaños, burlas, trampas y falsedades con el objetivo de desaparecer a su contradictor, que le habrían confirmado los videos filtrados de Isabel Cristina Zuleta asegurando que lo habían “quemado” y los ahora conocidos de Roy Barreras proponiendo enfilar las baterías de campaña en su contra.

“Contaron además con la colaboración del Contralor y el Fiscal del presidente Duque. Nadia sabe para quién trabaja”, señaló Fajardo. Esa situación dijo que lo afectó personalmente, a su familia y a su movimiento político Compromiso Ciudadano. Además, ha vuelto a recibir ataques por no atender el llamado de Petro a un diálogo para la segunda vuelta presidencial, sin haber tomado una decisión.

“Petro tiene que ganar y todo obstáculo en la ruta del poder debe ser eliminado. De esta forma, el matoneo es una actitud permanente y sin contemplación alguna frente a quien se atreva a contradecir u oponerse al líder. Al mismo tiempo, sin embargo, cualquiera que se acerque para sumar votos es bienvenido. De esta forma reconocidos corruptos encuentran la puerta abierta. La argumentación es conocida: la política es dinámica, hay que tragar sapos, la política se hace con políticos. El todo vale”, señaló el exgobernador de Antioquia.

Su otra razón para no votar por el Pacto Histórico es que considera que las propuestas de Petro son imposibles e incluso lo comparó con su desempeño en la Alcaldía de Bogotá, sobre la que dijo que llegó con promesas rimbombantes que luego incumplió. “El terreno está abonado para el populismo. Después viene la frustración”, señaló Fajardo.

Sobre Rodolfo Hernández, Fajardo aseguró que lo conoce tal cual es hoy, desde hace varios años y lo describió como alguien que “no sabe qué es la prudencia”, con una presencia avasalladora, un discurso sencillo y original, pero nada más porque los detalles de su programa no son claros.

Sin embargo, el excandidato de la Coalición Centro Esperanza sostuvo que Hernández tiene una gran posibilidad de ganar para representar el cambio de “el que sea”, pero “conoce poco el país y su experiencia gobernando y en política es limitada” y darle su voto sería apoyar una “nebulosa por la que habría que votar prácticamente a ciegas”.

Otra de las razones se basó en las conversaciones que iniciaron con “El ingeniero” junto a Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y Fajardo tras la primera vuelta presidencial, pero que el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción describió como una formalidad que se terminó sin siquiera considerar los puntos de discusión.

“En nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas para ver si era posible encontrar coincidencias. Hicimos nuestro trabajo y él lo desestimó sin mirarlo. Entendimos que lo que el candidato quería era una adhesión automática, que firmáramos un cheque en blanco a su nombre”, señaló Fajardo.

En ese sentido, la decisión del excandidato presidencial fue votar en blanco, como hace cuatro años. “Estoy convencido que muy pronto el tiempo nos dará la razón. El camino es largo y la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren”, puntualizó.

De acuerdo con las encuestas, los más de 800 mil votos que obtuvo Fajardo en la primera vuelta, se han dividido entre Petro y Hernández. La última encuesta Yanhaas mostró una diferencia más favorables para este último con el 36 % de los encuestados que le darían su voto en segunda vuelta y 15 % para el candidato del Pacto Histórico.

