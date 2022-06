Caso Odebrecht: aplazan imputación de Daniel García Arizabaleta por llegar sin abogado

Este miércoles se realizaría la audiencia de imputación de cargos contra el excandidato al Senado por el Centro Democrático, Daniel García Arizabaleta. Sin embargo, el abogado del procesado, Iván Cancino, no se presentó. El juzgado 31 de control de garantías de Bogotá reprogramó la diligencia para el 22 de junio y advirtió que no volvería a suspenderla por la ausencia de la defensa.

Esta no es la primera vez que la audiencia se aplaza. El pasado 23 de mayo el encuentro se efectuaría de manera virtual, pero García y Cancino no se conectaron y la Secretaría del despacho no pudo comunicarse con ellos pues no contaban con ningún correo electrónico.

A García se le imputarían los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado por hechos que habrían ocurrido entre 2009 y 2013. El pasado 9 de marzo, la Fiscalía General de la Nación obtuvo pruebas suficientes para responsabilizar al arquitecto por esos delitos, relacionados con el caso de la constructora Norberto Odebrecht.

Las indagaciones del ente investigador detallaron que la constructora habría sostenido dos contratos ficticios con una empresa fachada, denominada Consultores Unidos S.A.S., representada por José Zambrano Caicedo, quien ya fue capturado por su responsabilidad en el mismo caso.

En contexto: Imputación de cargos contra Daniel García Arizabaleta, ahora excandidato al Senado del Centro Democrático

A la empresa se le hicieron llegar cuentas de cobro y facturas por servicios que nunca se prestaron. El dinero por el concepto de esas cuentas falsas llegaba a las arcas del señor García Arizabaleta, quien presentó un incremento patrimonial injustificado de 360 millones de pesos durante 2009 y 2013. Por este motivo, el Grupo de Tareas Especiales en el Caso Odebrecht —creado en 2020 y dedicado exclusivamente a esta investigación— radicó una solicitud de audiencia de formulación de cargos.

“Habría recibido pagos de la Constructora Norberto Odebrecht. Para hacerle llegar los dineros y no dejar trazabilidad de las transacciones, la multinacional lo hizo a través de la empresa Consultores Unidos, representada por Eduardo José Zambrano Caicedo”, manifestó la Fiscalía en su momento.

Es importante recordar que García Arizabaleta estuvo en la lista abierta del Senado de la República en los pasado comicios legislativos del 13 de marzo. Con el número 99 participaría en las elecciones y el Centro Democrático le había dado su respaldo para disputarse la curul.

Lea también: Odebrecht: queda en libertad el excongresista Otto Nicolás Bula tras condena de cinco años

Su participación causaba revuelo debido a que en 2008 había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 17 años por la Procuraduría General de la Nación. El entonces director de Invías fue destituido de su cargo tras comprobar que cambió varios requisitos de convocatorias públicas y presentó documentos falsos para hacerse un candidato idóneo.

Pese a esa inhabilidad el uribismo no dejó de protegerlo. Sin embargo, el comunicado de la Fiscalía, emitido cuatro días antes de la jornada electoral, hizo que el partido cambiara su posición. Ante el llamado a la imputación de cargos, el Centro Democrático le pidió su renuncia a la candidatura. “En respuesta a esta solicitud hemos tenido información de la decisión de Daniel García de renunciar a la lista al Senado”, decía el comunicado de prensa con el que anunciaron la noticia.

SEGUIR LEYENDO: