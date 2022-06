Superlitio anunció su noveno álbum ‘Visiones del futuro’

De forma paralela, la agrupación lanzará X, su décimo trabajo discográfico y del que darán a conocer pistas este año. Foto: Archivo Infobae.

En las últimas horas Superlitio anunció su noveno álbum de estudio titulado Visiones del Futuro, que está compuesto de viejas canciones de la banda que no habían salido a la luz, pero que, después de un cuarto de siglo de carrera y aprendizajes, por fin llegan al público.

Esta última placa discográfica de la agrupación caleña ha tenido el proceso de producción más extenso de toda su carrera, ya que, además del proceso compositivo fue grabado en distintas ciudades alrededor de Colombia y fue armado por partes.

“El álbum de alguna manera, es un trabajo que nos imaginamos que podíamos hacer durante los primeros años de nuestra carrera. Es como si de alguna manera cuando hicimos esas canciones no las hubiéramos sacado como esperando a un futuro, como si esas canciones estuvieran mirando más hacia adelante de nuestra carrera. De ahí parte el nombre del álbum”, le contó Pedro Rovetto, bajista de la banda, a HJCK.

El primer sencillo del álbum es Fallé, una canción que, con sonidos influenciados del rock ambiental-psicodélico y del estilo urbano electrónico, hace alusión a los aprendizajes y reflexiones que nos quedan cuando se le fallan a esas personas que nos rodean.

Visiones del futuro está compuesto por 12 canciones: Fallé, Dos, El Aguante, All Alone, California, Destruction, Late Por Vos, Renacer, Texas, This Is War, Veneno y Víctimas de Soledad. Varias de estas escritas años atrás como es el caso de Texas y otras creadas recientemente, como es el caso de Veneno.

El álbum trata de reflejar el desarrollo y crecimiento de la banda; una perspectiva tomada al principio de su carrera musical, la cual pueden llevar a cabo actualmente, gracias al conocimiento y herramientas adquiridas durante sus años de actividad artística.

De forma paralela, la agrupación lanzará X, su décimo trabajo discográfico y del que darán a conocer pistas este año. Mientras tanto, Visiones del futuro estará disponible en todas las plataformas digitales el viernes 10 de junio y en físico desde el 16 de junio.

Estas son las bandas y los precios para el Día del Rock en Bogotá y Medellín

En el Parque Salitre Mágico de Bogotá el próximo 13 de agosto se realizará la quinta edición del festival Día del Rock, que este año, además de la capital, llegará al Hangar Park de Medellín el 14 de agosto, en el marco de la Feria de las Flores.

El festival tendrá como invitados a Panteón Rococó, Crazy Town, AlcoliryKoz, Don Tetto, División Minúscula, Allison, Superlitio, Tourista, Servia oh’ la ville, La 33, Apolo 7, Under Threat, Lianna, Tappan, I.R.A, Nepentes, Popcorn, La Toma, Providencia y Margarita Siempre Viva.

Desde la organización del festival aseguraron que habrá más sorpresas.

Por lo pronto las boletas para el concierto en Bogotá estarán disponibles hasta el 1 de junio o hasta agotar existencias. Se dividen en general y VIP, las primeras tienen un costo de $175,000, más el servicio, y las segundas, $340,000, además del servicio.

Estas boletas incluyen el ingreso a algunas atracciones del parque.

Aquí se pueden comprar las entradas.

En Medellín la boletería general tiene un precio de $120,000, más servicio, mientras que el precio de las entradas VIP asciende a los $160,000, más servicio.

Las entradas se pueden comprar aquí.

