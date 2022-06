Deportivo Cali confirmó su primera baja para el próximo semestre

CALI - COLOMBIA, 17-04-2022: Brayan Vera del América disputa el balón con Michael Ortega del Cali durante partido entre América de Cali y Deportivo Cali por la fecha 16 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Brayan Vera of America fights the ball with Michael Ortega of Cali during match between America de Cali and Deportivo Cali for the date 16 as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Deportivo Cali inició su pretemporada de cara al segundo semestre del 2022, el pasado 6 de junio bajo las órdenes del profesor Rafael Dudamel. Con ello llegó el anuncio de salida de jugadores tras el nefasto primer semestre del año que los dejó por fuera de la pelea por el título de Liga, eliminados de la Copa Colombia a manos de Fortaleza CEIF y terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores por lo que jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana,

La primera salida confirmada por las directivas del cuadro ‘azucarero’ es la de Michael Ortega, volante de creación que actuó en 30 partidos, marcando un gol y una asistencia. El club agradeció su profesionalismo y aporte en los semestres jugados. Compañeros del nacido en Palmar de Varela aseguraron que fue determinante para el décimo título del Deportivo Cali conseguido en el 2021-II.

Ortega a través de sus redes sociales publicó un sentido mensaje donde se despedía de la hinchada y agradeció la oportunidad de haber sido campeón en el “Superdepor”, equipo el cual llevará siempre en el corazón según sus palabras:

“Llego el momento, me despido sin saber como pagarles todo el cariño, apoyo y respeto que me hicieron sentir al regresar al equipo de ‘mis amores’, el Deportivo Cali. Es el club que me vio nacer como jugador profesional, primero en el Pascual Guerrero y hoy, en Palmaseca.

Me voy con la cabeza en alto porque siento que cumplí con mi objetivo de salir CAMPEON con el ‘Súper Depor’, con ‘El Glorioso’, con este “verde azucarero” que siempre llevaré dentro de mi corazón.

En el Deportivo Cali crecí y seguiré creciendo, no solamente como jugador sino como persona y pude brindarles lo que mejor se hacer en la vida: jugar fútbol. ‘Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, esa ha sido la historia de mi vida y en estos momentos, toca continuar….

Quiero darle gracias al patrimonio más importante que tiene el equipo que es su hinchada, a los directivos, departamento médico, a mis compañeros, a mi familia, amigos, y a todas las personas que siempre estuvieron conmigo en los momentos buenos, y en los no tan buenos.

Partiré con la convicción de haber hecho bien las cosas y haber dado lo mejor de mí, como el ‘buen hijo’ que sale de su hogar, mi hogar, el Deportivo Cali. Espero que sea solo un “hasta luego”, para mí es una despedida con sabor agridulce, me voy con el firme propósito de llevar todo mi profesionalismo e integridad deportiva a otra parte”.

Por ahora esta es la primera salida del Deportivo Cali, aunque se habla de que el club está próximo a confirmar la desvinculación de los extranjeros Agustín Vuletich y Sebastián Leyton. Junto a ellos podría darse la salida de Andrés Balanta y Jhon Vásquez, ambos con ofertas por parte del fútbol internacional,

Entre tanto, en cuanto a vinculaciones, los directivos buscan de manera prioritaria un delantero goleador, un defensor central para suplir la ausencia parcial de Jorge Marsiglia y un volante 10 para completar la nómina que afrontará el segundo semestre del año. El primer partido del Deportivo Cali en el semestre será el 26 de junio ante Melgar de Perú, luego debutará en la Liga BetPlay ante Jaguares de Córdoba.

