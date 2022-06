Video: en forma de plumas, así se le ha presentado Jota Mario a Laura Acuña

Laura Acuña junto a Jota Marío Valencia, a quien menciona se le ha presentado en forma de plumas. Tomada de redes sociales.

Familiares y amigos de Jota Mario Valencia, así como sus seguidores, a tres años de su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio continúan lamentando su partida; el hecho ocurrió el pasado 6 de junio de 2019 y desde ese momento hay quienes sienten su presencia.

Como cada aniversario, Laura Acuña, quien fue una de las presentadoras del matutino ‘Muy buenos días’ del Canal RCN y quien lo acompañó casi desde que el programa salió al aire, manifiestan en sus redes sociales algunos mensajes de cariño como muestra de agradecimiento y recordarles a quienes lo seguían, que el comunicador todavía los acompaña desde el más allá.

“La amistad es un río y un anillo. El río fluye a través del anillo. El anillo es una isla en el río. Dice el río: antes no hubo río, después solo río. Antes y posteriormente: lo que borra la amistad. ¿Lo borra? El río fluye y el anillo se forma. La amistad borra al tiempo y así nos libera. Es un río que, al fluir, inventa sus anillos. En la arena del río se borran nuestras huellas. En la arena buscamos al río: ¿dónde te has ido? Vivimos entre olvido y memoria: este instante es una isla combatida por el tiempo incesante”, fue el mensaje que compartió la ahora presentadora de ‘La Voz Kids’ en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en blanco y negro con el presentador.

Ahora se conocer que la presentadora mientras concedió una entrevista al programa de chismes ‘Lo Sé Todo’, en el que habló de su proyecto ‘La Sala de Laura Acuña’, recordó que una de sus últimas reuniones con Jota Mario fue para hablar con él y contarle en lo que estaba trabajando y cómo le gustaría integrarlo, allí, menciono que cuando habló del paisa encontró una pluma en su pantalón y le recordó que él estaba acompañándola en todo momento.

Le puede interesar: Cambio Radical sancionó a concejal de Bogotá por apoyar el proyecto de endeudamiento de la alcaldesa Claudia López

“Este fue un proyecto que yo me imaginé con él y que empezamos a trabajar con él… hablamos de cómo íbamos a empezar y cómo íbamos a hacerlo, y entonces me encontré una pluma pegada en el pantalón y fue tanta la impresión, minutos antes de empezar y yo sé que es él, para mí significa que él está aquí y me gusta”, expresó la presentadora.

Aquí el contenido completo de Laura Acuña :

El presentador de 'Muy buenos días', creía en los ángeles y ella considera que es uno ahora que la cuida

¿Cuántas veces se le ‘ha aparecido’ Jota Mario a Laura Acuña?

Han sido varias las oportunidades en las que Laura Acuña ha hablado respecto a las veces en las que Jota Mario se le ha presentado, pues todo parece indicar que la conductora de ‘La Voz Senior’ aún tiene una fuerte conexión espiritual con el paisa.

Laura Acuña habla de Jota Mario tras dos años de su partida

Una de las primeras apariciones que compartió Acuña en sus redes sociales, fue hacia noviembre de 2019, aproximadamente cinco meses después del deceso del presentador. Para esa fecha, la también modelo compartió una fotografía en sus redes sociales sentada en el sofá de su casa y varias plumas en la cojinería, al parecer el presentador era fiel creyente de los ángeles.

Esa no fue la única ocasión en la que la presentadora habló de una aparición de Jota Mario, pues a inicios de 2021 Laura Acuña confesó que encontró una pluma pegada en la puerta de su vehículo el día de su cumpleaños.

SEGUIR LEYENDO: