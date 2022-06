Un corredor falleció en la Media Maratón del Mar, los organizadores no se han pronunciado al respecto.

Un hombre falleció durante uno de los circuitos de la carrera que se disputaba en Cartagena de Indias. Los organizadores no se han pronunciado al respecto.

El pasado domingo, 5 de junio, mientras se corría la Media Maratón del Mar, en Cartagena de Indias, un hombre se desplomó sobre el suelo a pocos metros de la meta y aunque fue atendido inmediatamente, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Fue identificado como Antonio Velasco Hurtado. Tenía 61 años y era oriundo de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Los organizadores del evento indicaron que voluntarios en APH de la Defensa Civil se acercaron al lugar donde se encontraba el paciente, a quien prestaron la atención debida, “le aplicaron una descarga con el Desfibrilador Externo Automático y se ordenó su traslado inmediato en una ambulancia de la entidad que estaba dispuesta para la atención del certamen deportivo”.

De acuerdo con la Policía de Cartagena, el hombre cayó en la curva del Centro de Convenciones, poco antes de finalizar el circuito de 21 kilómetros. Rápidamente, una ambulancia de la Defensa Civil lo trasladó hasta el Hospital Naval, donde le hicieron labores de reanimación, pero no respondió y terminó falleciendo.

El director del Centro Regular de Urgencia de Cartagena, Álvaro Cruz, dijo a BluRadio que “el equipo prehospitalario inició reanimación inmediatamente, fue trasladado al Hospital Naval, pero desafortunadamente los esfuerzos fueron en vano y el paciente falleció (...) Se desplomó, hizo paro respiratorio, lo que se conoce como muerte súbita”.

Velasco participaba del circuito que había iniciado hacia las 5:30 a.m. y estaba programado para realizarse en un tiempo de tres horas. Era uno de los más exigentes. Las otras categorías tenían tiempos de dos horas. El recorrido de 10 kilómetros iniciaba a las 5:45 a.m. y el de 5 kilómetros a las 6:00 a.m.

Los corredores debían recorrer sitios emblemáticos de la ciudad como el Club Naval, el Hotel Caribe, el Parque Coral Gables, la Iglesia de Bocagrande, la Torre del Reloj, el Parque Centenario, el Parque Apolo, la Iglesia del Cabrero, la Casa Rafael Núñez, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el Hotel Las Américas, el Parque Román Manga y la Plaza de Toros.

Pese al incidente, la jornada fue considerada como exitosa ante la participación de alrededor de 6.000 atletas, entre los que se encontraban personas de países como Paraguay, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Panamá, Guatemala, Ecuador, Venezuela, México, Perú, Nicaragua, Uruguay y Honduras, entre otras naciones.

Por su parte, el atleta antioqueño José David Cardona fue el triunfador de la carrera. Paró los cronómetros en 1h:08:20 y fue escoltado por el bogotano Juan Manuel García, que registró 1h:09:26 y el palmireño William Díaz, con 1h:09:54. El corredor entró a la meta en solitario, mientras que su hermano, Juan Carlos Cardona, llegó de cuarto.

En la competencia de 10K el ganador fue Rafael Palomino, que representaba a Estados Unidos, con un tiempo de 33.18, seguido por el bogotano Jonatan Santamaría, que registró 33:52, y Miguel del Valle, también de Bogotá, con 34:14.

La cartagenera Edith Torres fue la ganadora en la carrera 5K con 18:39. Para completar el podio llegaron el caleño Héctor García, con 19:35 y Natalia Salinas, que registró 19:40.

Un caso similar se presentó en julio de 2021, en el triatlón de Guatapé, en Antioquia, cuando el cartagenero David Restrepo, de 40 años, falleció luego de presentar un dolor en el pecho al terminar la competencia. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, murió horas después.

Después de que su equipo confirmara su muerte, el entrenador deportivo y también amigo de Restrepo, Fernando Morales, contó que la víctima al parecer “no se había preparado, no había entrenado” lo suficiente para la exigente competencia, y que por eso había dicho que “la iba a hacer suave, que la iba a disfrutar, incluso, se fue con el hijo”.

SEGUIR LEYENDO: