Rodolfo Hernández donará los recursos de su reposición de votos

El exalcalde de Bucaramanga con 6.670 votos ganó la primera vuelta presidencial en Vichada, el pasado 29 de mayo. Gustavo Petro, el otro candidato presidencial, obtuvo 5.654 sufragios. En el total nacional, Petro obtuvo 8′512.519 votos, equivalentes al 40,33 %, y le siguió Hernández, con 5′948.162 votos, que representan el 28,18 %.

Una vez más y tal como lo había anunciado en la primera vuelta, el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, anunció que de ser elegido presidente de Colombia se posesionará el próximo 7 de agosto en el pueblo más pobre del país. Esa reafirmación la dijo el martes 7 de junio en su visita a Puerto Carreño (Vichada).

El aspirante a la Casa de Nariño fue recibido en la capital del Vichada por más de mil personas que le acompañaron en el acto público. Durante su visita recorrió algunas calles del municipio y visitó el sector de las basuras.

Pero este es un hecho que no pasó desapercibido, pues en días previos a los comicios, Hernández dudó cuando le preguntaron respecto al departamento “¿Para el Vichada?, ¿eso qué es?”, fue la respuesta que dio antes de que le explicaran que se trataba de un departamento y procediera a preguntar cuál era su capital.

“¡Ah, bueno! Para Puerto Carreño, en el Vichada, un saludo muy especial y los invito a que me acompañen el próximo 29 de mayo en las elecciones ¡Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández! ¡No los voy a defraudar!”, aseguró posteriormente.

Por esa razón, este 7 junio, en su llegada a Puerto Carreño lo primero que dijo fue: “Yo no escuché cuando me preguntaron por Vichada, pero ellos sí me escucharon a mí y hoy vine a darle las gracias”.

Durante su actividad proselitista, el ‘ingeniero’ dijo que su posesión no será en Bogotá sino que lo hará en el pueblo más pobre del país, “en el que hayan creído que el cambio es posible, el que haya creído en un futuro mejor”. Pero el candidato presidencial fue más allá y afirmó que donará al municipio donde se posesione los recursos de la reposición de votos, con el fin de “brindarles bienestar”.

Hernández además señaló que en el caso del Vichada se compromete a llevar agua potable, alcantarillado de aguas negras y colectores, plantas de tratamiento de aguas negras, de lodos activados y rayos ultravioleta. Y que allí construirá la Ciudad Justicia.

“En lugar de ponerse a gastar 800.000 millones de pesos haciendo cárceles para generar más delincuencia, porque la cárcel es el doctorado del delito, (yo propongo) hacer una ‘ciudad justicia’”, dijo el candidato en una entrevista con W Radio el 12 de mayo.

“En esa ciudad tendremos un régimen especial los presos que están son de origen campesino, ¿por qué no hacemos una zona franca en vez de hacer bodegas y bodegas? Al que llegue, se le pone un brazalete, así que usted está suelto, pero tiene que trabajar y se invita a las empresas a que vayan a producir allá”, explicó el candidato Hernández.

Durante su visita a Puerto Carreño, Rodolfo Hernández, sumó un nuevo apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial. Se trata del exprecandidato presidencial por Alianza Verde, Carlos Amaya. “Desde el Vichada, anunciamos oficialmente nuestra decisión de cara a la segunda vuelta presidencial: Vamos a votar y a respaldar a Rodolfo Hernández”, afirmó el exgobernador de Boyacá.

