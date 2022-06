Qué es lo que está pasando con las aplicaciones de Bancolombia

(Imagen de referencia).

Desde tempranas horas del día lunes 6 de junio, los usuarios de las aplicaciones de Bancolombia han estado reportando fallas en el correcto uso de la herramienta. Los inconvenientes tienen que ver con la imposibilidad de ingresar a las plataformas y errores al momento de realizar transacciones.

Al momento de ingresar, los clientes del banco reportan que aparece un aviso que les notifica de un “error de comunicación” y no les permite avanzar en sus operaciones.

En redes sociales, varios usuarios reportan que las dificultades se mantienen a día de hoy, martes 7 de junio, de manera intermitente. Algunos comentarios de la gente dan muestra del malestar por lo que, al parecer, es un mal servicio que se ha extendido durante un buen tiempo. Cada tanto, alguna nueva falla ocurre o se da algo que no es del gusto de los clientes del banco.

“¿Quién responde por las millonarias pérdidas de negocios que no se pudieron realizar hoy? Casi 20 años teniendo cuenta con ustedes y cada vez más decepcionado”.

“Es absurdo, un día completo sin poder acceder a mi dinero, ¿por qué se normaliza esto? Es la única app que falla”.

“No he ni almorzado porque Bancolombia no funciona. No pude hacer nada hoy”.

“Ya intenté con muchos namasté, medité, hice ejercicio y nada que funciona la inmunda app de Bancolombia, se me acaba la paciencia con esta gente. Descarados, desgraciados”.

”La app/web de Bancolombia no puede dejar de caerse una semana. Ante esto, ¿qué dice la Superintendencia Financiera? No hay derecho para que se caiga a cada rato y la solución solo sea esperar”.

“La app de Bancolombia solo se cae cuando uno va a pagar facturas o va a hacer algo responsable, vaya uno a sacar pa’ otra cosa a las 3 de la mañana, aparecen hasta créditos pre aprobados para libre inversión”.

Son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Uno de los clientes dijo en su cuenta de Twitter: “Puse gasolina, y voy a pagar y ninguna de mis 3 tarjetas de Bancolombia pasaron. “Rechazo general”, voy a la ‘app’ para transferirles y no funciona, voy al cajero a retirar el dinero: “error de comunicación”. Así quedé como payaso, porque ustedes siempre dejan tirado al cliente”.

En su momento, Bancolombia se pronunció a través de su cuenta en Twitter, confirmando que “están presentando inconvenientes”, y asegurando que “están trabajando para brindar una pronta solución”.

Pagos con tarjetas débito y de crédito han sido rechazados, así como retiros en cajeros automáticos y los servicios que se pueden utilizar a través de las app en total o parcial suspensión.

La mayoría de las quejas, a día de hoy, sostienen que las fallas del sistema bancario son recurrentes y generan perjuicios en los clientes al momento de retirar su dinero, hacer transferencias o incluso solicitar productos bancarios. La situación ha generado caos entre los usuarios que, no podía ser distinto, se han despachado en contra de la empresa.

Desde la entidad financiera indicaron que el dinero de sus clientes está seguro y no corre riesgo alguno. Añadieron que el servicio de retiro en cajeros automáticos funciona con total normalidad.

“Producto del mantenimiento de canales del fin de semana, nuestro servicio de este lunes 6 de junio se ha visto afectado. Te ofrecemos disculpas, pues seguiremos presentado intermitencias mientras trabajamos en la solución”, indicó el banco en una notificación a los usuarios hacia las 7:18 de la noche de este lunes.

