“Yo creo que lo voy a querer toda la vida”: Lina Tejeiro sobre Andy Rivera

La actriz Lina Tejeiro volvió a referirse al cantante Andy Rivera y a la polémica relación que sostuvieron durante varios meses. Aunque ambos dejaron de ser pareja desde hace bastante tiempo, esta sigue dando de qué hablar y generando dudas en sus seguidores, quienes este 5 de junio le dijeron que suponían que ella no ha olvidado al artista.

Todo sucedió en medio de una dinámica de redes sociales. Lina publicó una casilla para que le dejaran mensajes con suposiciones que hace la gente de ella y luego desmintió o verificó cada cosa en un video que publicó en su canal de YouTube. En medio de este, confesó lo que siente por Andy Rivera.

“Supongo que sigues enamorada de Andy”, le escribió un seguidor.

A esto, la actriz respondió:

“Yo creo que no, ahí ya no están suponiendo correctamente. Es una persona que fue muy importante en mi vida, duramos muchísimos años, intentamos muchísimas veces reconstruir una relación, pero finalmente la situación no lo permitió. No estábamos maduros emocionalmente ni estables”, expresó.

Y agregó: “Yo creo que lo voy a querer toda la vida, ha sido con el novio con el que he durado muchísimo tiempo. Pero cuando digo querer, es un amor diferente. El amor evoluciona o cambia. Y el amor de los dos ha cambiado, a tal punto que no pudimos ser pareja. Pero enamorada, enamorada como tal, no, yo creo que como les dije, ya el amor cambió, no se acabó, no lo olvidé, es imposible, porque para olvidar tendría que borrar nueve años de mi memoria. No puedo decir ‘no me importa’, porque es una persona que fue supremamente importante en mi vida, pero es un amor diferente, le tengo un aprecio muy fuerte”.

