Ley de comida chatarra: encontronazo entre congresista y la ANDI por etiquetado en productos con exceso de sal y grasas

La ANDI mostró algunas referencias de etiquetado frontal que ya se encuentran en el marcado. FOTO: ANDI

Un fuerte encontronazo se dio entre el representante a la Cámara Mauricio Toro y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) por la Ley de Comida Chatarra (Ley 2120 de 2021), que tiene como propósito principal el etiquetado frontal de advertencia en alimentos ultraprocesados que excedan sus contenidos de azúcares, sodio o grasas.

La discusión se presentó debido a que Toro aseguró que dicha ley, pese a que fue promulgada el 30 de julio de 2021 y sancionada el 5 de agosto de 2021, no se ha cumplido, pues la industria no quiere etiquetar los productos porque no le quieren decir a los colombianos qué es lo que se están comiendo.

“No le quieren decir a los colombianos lo que se están comiendo. Que una familia salga a un supermercado a consumir una dieta que cree que es saludable porque le ponen unas etiquetas que dicen rico en fibra , te hará fuerte, es adicionado con vitamina B1 y B5. La gente está engañada pensando que les hace bien, cuando lo que hay detrás es exceso de azúcares, grasas y sodios”, apuntó.

Agregó que así están afectando a las micros, pequeñas y medianas empresas porque saben que tienen que etiquetar, pero no desde cuándo es el porcentaje de exceso ni saben cómo debe ser el etiquetado, si circular, cuadrado, a color o monocromático.

El congresista Mauricio Toro criticó al Gobierno nacional y a la ANDI por la Ley de Comida Chatarra.

Ante esto, la ANDI respondió que el trabajo que se ha adelantado hasta el momento gira en torno al consumidor puesto que la ley dispone que la información debe ser clara, veraz, oportuna, visible y suficiente, y hoy con la Ley 2120 de Entornos Saludables y la Resolución 810 y sus sellos de advertencia circulares, la ampliación de la tabla nutricional, el sello positivo y la actualización de las declaraciones nutricionales, Colombia cuenta con el marco normativo más actualizado de la región.

Además, que en el mundo se ha implementado el etiquetado frontal con diversos modelos gráficos, colores, limites, tamaños y formas y el Gobierno nacional escogió aquel que responde al perfil del consumidor colombiano.

El gremio indicó que el nuevo esquema del etiquetado nutricional hoy es el fruto de un profundo debate, donde todas las partes presentaron sus argumentos técnicos para contribuir a la toma de decisiones para que este etiquetado sea una realidad.

“La industria en Colombia avanza en el monumental trabajo que implica este importante cambio en la forma cómo se producen, empacan y comercializan alimentos establidos en la Resolución 810. Bajo este panorama esperamos contribuir a que los colombianos accedan a la mejor información a la hora de comprar alimentos y así avanzar en la adopción de hábitos de vida saludable. Este es un reto que asumimos con entusiasmo y para poder cumplir para la fecha límite, ya se empieza a ver en productos en las góndolas y puntos de venta del país”, afirmó el director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes.

Entornos saludables

La ANDI también aclaró que para garantizar el derecho a la salud es imperante promover entornos saludables y en este sentido, la lucha contra las enfermedades no transmisibles (ENT) caracterizadas por ser multifactoriales, debe incluir lineamientos de trabajo conjunto. Por eso desde la industria están convencidos de que el complemento entre una actividad física constante, con una alimentación balanceada y variada, ingerida en las proporciones adecuadas es fundamental para generar un verdadero impacto sobre el manejo de las mismas.

Frente al anuncio del Ministerio de Salud de la contratación de la Universidad de Antioquia para que estudie la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses y, de acuerdo a las conclusiones y avanzar con la regulación de la Ley 2120 la Cámara de la Industria de Alimentos espera que el Departamento de Nutrición y Dietética del ente educativo tenga en consideración todos los estudios que sobre la materia se han puesto en diversos centros de investigación académicos de tal forma que sus conclusiones no tengan ningún sesgo.

“Sin duda alguna, abordar los desafíos de salud pública en Colombia exige la toma de decisiones articuladas para lograr cambios significativos en los hábitos de consumo alimentario. Por eso creemos en el valor del trabajo conjunto para mitigar los riesgos en salud que afronta Colombia y pedimos que ningún alimento sea estigmatizado puesto que la creación de nuevas alternativas de consumo surge desde la ciencia y tecnología de los alimentos”, agregó Montes.

El empresario concluyó que el compromiso de la industria es mantener la entrega de la mejor información para que el consumidor pueda seleccionar los productos de manera clara y transparente, comprendiendo mejor su contenido nutricional.

SEGUIR LEYENDO: