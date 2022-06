Pacho Santos asegura que ni Petro ni Fajardo pueden vivir sin el uribismo

Pacho Santos aseguró que una gran parte del sector político en el país no puede vivir sin el uribismo. Fotos: Colprensa

Tras las elecciones del pasado 29 de mayo, se presentó una situación que hace muchos años no se vivía en una contienda electoral: el candidato del uribismo, en este caso Federico Gutiérrez, se quedó en primera vuelta y no logró los votos suficientes para poder superar a Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro, quien lideró en los comicios. Sobre esta situación, el exvicepresidente de Colombia Francisco Santos dejó su posición clara. Señaló que, pese a que el uribismo fue “derrotado”, hay sectores políticos que no pueden vivir sin este.

En su cuenta de Twitter Pacho Santos se ha mostrado bastante activo con respecto a los próximos comicios electorales y se mantiene como uno de los grandes opositores del candidato Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Es importante señalar que el candidato Rodolfo Hernández ha recibido el apoyo de varias figuras políticas del uribismo tras las elecciones del pasado 29 de mayo e incluso el candidato Federico Gutiérrez manifestó su apoyo tras conocerse los resultados del preconteo.

“El uribismo derrotado y Gustavo Petro y sus barras bravas siguen tratando de volver a Rodolfo Hernández uribista. Y Fajardo pide como condición ni un uribista. No pueden vivir sin nosotros. Pobres”, señaló Pacho Santos en su cuenta oficial de Twitter.

También puede leer: Sin debates entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro para esta segunda vuelta, las redes sociales han sido la arena de ataques

Hace algunos días Francisco Santos escribió una columna de opinión en INFOBAE COLOMBIA sobre los resultados de las elecciones. Manifestó que le primera vuelta dejó “lecciones” para todos los sectores políticos del continente y aseguró que el “proceso político que se dio en los últimos 20 años en mi país es una radiografía de hasta dónde la polarización y el discurso del odio llegan en una sociedad moderna políticamente como es la colombiana”.

“Se creó el partido más poderoso de Colombia con más de 11 millones de votos, el partido anti Petro. No deja de ser irónico que este movimiento que aglutina a toda la izquierda radical de Colombia y que desde hace más de 15 años se dedicó con gran éxito a crear el monstruo del uribismo para así montarse políticamente en el antiuribismo, ahora sea víctima de su propio invento”, señaló el exvicepresidente.

Le puede interesar: Mensaje a la izquierda

Sobre la situación política del país en la segunda vuelta, Pacho Santos realzó un análisis del panorama previo a los comicios electorales del próximo 19 de junio. En su cuenta de Twitter aseguró: “El petrismo va a tratar de ubicar a Rodolfo como uribista. Ya comenzaron pero nadie se come ese cuento. Lo cierto es que esos votos van a llegar solitos. No se necesita reunión ni acuerdo ni nada. Es un voto contra Petro”.

Y agregó: “Van a tratar de mover el voto en blanco. El desespero del petrismo tiene una razón: se quedaron sin enemigo. El uribismo perdió, no está y Rodolfo recoge todo. Petro no. Por eso necesitan desviar ese voto a otro lado. Ojo a esa campaña de voto en blanco”.

En otro, dijo: “Petro tocó techo. Su política de odio, de destrucción, de cancelación del otro le abrió el espacio a Rodolfo. Acabaron a Fajardo y a Fico con esa política. Pero no vieron a Rodolfo recogiendo ese descontento sin inspirar odio, rabia y lucha de clases”.

“Viene una andanada brutal contra el pobre Rodolfo. De todo tipo. Hay que protegerlo pues en la ecuación de Maduro y demás mafiosos del continente Petro era el nuevo oxígeno. No se debe descartar la eliminación física. Ojo señor Presidente Iván Duque”, Por último señaló que el candidato Rodolfo Hernández “tiene que hacer lo que esta haciendo. No cambie nada de la campaña, no responda agravios (le van a llegar por millones), no vaya a debates. Esos 11 millones de votos ya son suyos si no comete ninguna equivocación”.

SEGUIR LEYENDO: