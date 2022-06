Ofrecen 10 millones de recompensa por asesinos de Ana Delfina Barrera

Inseguridad en Bogotá / Referencia de Colprensa

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, se refirió en las últimas horas al caso de la madre de familia Ana Delfina Barrera Saavedra, de 48 años, quien fue asesinada el pasado primero de junio con un arma de fuego en la localidad de Bosa mientras llevaba a sus hijos, de once y cinco años, a la puerta de su colegio.

““Este criminal asesina a una mujer delante de sus hijos y por eso la Policía Nacional ofrece hasta 10 millones de pesos a quien nos dé información para lograr su captura”, dijo el comandante al noticiero Red+ Noticias.

Aclaró que la recompensa puede aumentar si el informante puede proporcionar información relevante que permita identificar la estructura criminal detrás de ellos o incautar la motocicleta que se usó para cometer el crimen y escapar. “Es una prioridad para el gobierno distrital, para la Policía Nacional, lograr llegar a estos delincuentes”, dijo el general Camacho.

El cuerpo de la mujer, quien se dedicaba al comercio de prendas de vestir en la localidad de Kennedy, fue encontrado con todas sus pertenencias, de modo que la investigación no contempla un caso de hurto. Las autoridades están barajando la posibilidad de que se trate de una retaliación por un préstamo gota a gota, puesto que la señora no había casado problemas con nadie. No obstante, aún no hay certezas al respecto.

“No tenemos antecedentes de que la ciudadana pertenezca a alguna organización criminal, vamos a verificar si es un tema personal. La familia manifiesta que puede ser una equivocación, pero todo está dentro del marco de la investigación para establecer que ocurrió en ese caso”, le dijo el general a la emisora RCN Radio.

Según las declaraciones que entregó el miércoles el coronel Jhon Suárez, comandante de la Policía en la localidad de Bosa, el día del incidente “sobre las 5:20 de la mañana, más exactamente en el barrio Laureles de la estación de Policía Bosa, pierde la vida una femenina que era acompañada por sus dos hijos menores. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta y utilizando un arma de fuego, le quitan la vida a esta mujer”.

El comandante dijo que el CTI ya ha recolectado “diferentes elementos materiales probatorios que van a permitir, en desarrollo de un programa metodológico, establecer quiénes fueron los presuntos delincuentes que le quitaron la vida a esta madre de familia”.

A través de los micrófonos del informativo local CityTv, la hija mayor de la señora Barrera, María Fernanda Caballero, le pidió a las autoridades que ayuden a esclarecer los hechos.

“Pedimos justicia, hay un Dios de justicia arriba, pero también estamos acá el poder humano. Realmente llevamos un año acá en el conjunto, desde que nos lo entregaron, y la inseguridad también es bastante alta”, dijo la mujer que perdió a su madre.

Cerca del lugar de los hechos, un grupo de familiares y vecinos adelantaron una velatón durante la noche de este miércoles para recordar la memoria de Ana Delfina Barrera y pedir a las autoridades que hagan justicia por su caso.

En los primeros meses de 2022 se han presentado treinta homicidios en Bosa. En las últimas 36 horas, han ocurrido cuatro en diferentes puntos de la localidad. Dos hermanos de 40 y 41 años fueron asesinados en un ajuste de cuentas, puesto que presuntamente se dedicarían a la vida delictiva. Otro cuerpo hallado, de aproximadamente 25 años, sigue sin ser identificado.

