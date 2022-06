“La solución no es Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostitua”: Rodolfo Hernandez

El candidato a la presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, habló en la versión de este año del Congreso de Fedepalma. REUTERS/Luisa González

Hace pocos días inició el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2022 que se lleva a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Nicolás Perez, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma) en la apertura del evento el pasado primero de junio aseguró que el foco de para este año será la sostenibilidad del gremio.

El líder de la agremiación agregó también que la actividad de extracción de palma de cera creció un 13% durante el primer semestre respecto al mismo periodo del año 2021.

A este evento gremial llegó el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien fue invitado al Congreso para ser interlocutor durante la jornada del día de ayer. Sin dudarlo, el ingeniero Hernandez, arremetió contra Roy Barreras y Armando Benetti, pero además sentenció otras experiencias que le ha dejado esta campaña electoral.

En su intervención, Rodolfo Hernandez, se despachó contra Benedetti y Barreras diciendo: “La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta, viendo a ver cómo se acomoda, se va a salvar esto, nunca ha trabajado, así no se salva esto”.

Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti que alcanzaron su curul en el Congreso con el respaldo del partido del Pacto Histórico, son reconocidos también por haber militado durante varios años en el Partido de la U, e incluso, ambos personajes políticos fueron presidentes de ese partido político en diferentes momentos.

Hasta el momento, ninguno de los senadores no se han pronunciado respecto al comentario lanzado de parte de Rodolfo Hernandez.

Aunque esta es una fuerte declaración realizada por Hernandez, que fácilmente puede entenderse como un insulto, no fue el único comentario que lanzó durante su intervención en Fedepalma, también se refirió a su actual en la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales, Gustavo Petro, a quien lo destacó como un buen senador.

“Él sirve de senador, tiene una capacidad de investigación y traducir esa investigación en comunicación y esa comunicación en una denuncia penal, es un bravo”. Dijo el ingeniero Hernandez acerca de Gustavo Petro.

Momentos antes de finalizar su intervención, el exalcalde de Bucaramanga también se refirió a la experiencia de tener la compañía de los guardaespaldas que salvaguardan su seguridad en su campaña. “Andar con guardaespaldas es lo más aburrido que hay, andar con unos pingos a la pata suya, que no puede mirar una vieja porque van a contarle a la mujer”, dijo Hernandez.

Bien es válido precisar que ninguno de los dos candidatos se ha enfrentado en debates en esta etapa de segunda vuelta. A pesar de que en repetidas ocasiones y desde diferentes sectores se le ha instado al ingeniero participar en debates, este no ha accedido. Recordemos que un grupo de feministas del Pacto Histórico elevó una queja ante el Consejo Nacional Electoral para que el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción participara en debates que son comunes en estos momento electorales.

El ingeniero Rodolfo Hernandez se mantiene firme en su posición en la que procura dar a conocer a los colombianos sus propuestas a través de las entrevistas a las que es invitado y por sus redes sociales.

