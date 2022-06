Así le fue a Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia

La audiencia por el caso de Fonade tuvo que ser aplazada, mientras que en la audiencia por el caso por lavados de activos el senador decidió guardar silencio. Foto: Diego Pineda. Colprensa.

Hoy viernes 3 junio Armando Benedetti tenía dos citas en la Corte Suprema de Justicia. Una para declarar en un proceso por lavado de activos, que se derivó de la investigación por enriquecimiento ilícito que el alto tribunal adelanta en su contra, y otra para rendir su versión libre en el caso de Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, (Fonade).

La primera citación fue a las 9:00 a. m. del viernes en la Sala de Instrucción de la Corte, a donde llegó el senador para permanecer, aproximadamente, por 20 minutos, ya que la diligencia fue aplazada, según información de Blu Radio, por la inasistencia de la defensa de Benedetti, que se excusó, en un comunicado, argumentando que el abogado principal y el suplente están por fuera del país.

Vale recordar que la versión libre de Benedetti se registra en el marco del proceso por las supuestas irregularidades en contratos del Fonade, en los que varios congresistas habrían participado a cambio de coimas.

El senador fue denunciado por el abogado Jaime Lombana, basándose en los testimonios de Jorge Henao a la Fiscalía, en los que aseguró que Certicámaras, una de las empresas que había sido contratada irregularmente, fue recomendada por el senador y su exasesora, Elsy Pinzón.

De acuerdo con el comunicado de Benedetti, la magistrada Cristina Lombana, ponente del caso, no le permitió realizar la diligencia de manera virtual.

La otra citación de Benedetti en la Corte, a las 2:30 p. m., fue para ampliar sus declaraciones por el presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, el senador decidió guardar silencio.

De acuerdo con Edgar Saavedra Rojas, apoderado de Benedetti en este caso, señaló que no se llevó a cabo la ampliación de la indagatoria, ya que el senador se acogió al derecho constitucional de guardar silencio.

La decisión de Benedetti se da, según su apoderado, puesto que han pasado casi seis meses desde que radicaron una solicitud para levantar una serie pruebas que consideran vitales para controvertir los señalamientos de los que es objeto su defendido.

Vale recordar que la citación para ampliar su versión se presenta en el marco de la investigación en su contra por los delitos de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que se sustentan en que el senador ha declarado cerca de $3.000 millones de pesos ante la Dian, cifra que, según la Corte, no concuerda con sus ingresos como congresista.

Vale recordar que la defensa de Benedetti había recusado a la magistrada Lombana, que es ponente en el caso.

Al respecto, el abogado Saavedra señaló que, “antes de Semana Santa recusamos a la magistrada por dejar vencer los términos, entonces la Sala de Instrucción reconoció que estaba en mora de decretar las pruebas. Es el caso que vamos a cumplir seis meses de haber pedido las pruebas y no las han decretado”.

Sin embargo, la recusación fue negada por la Corte Suprema, que argumentó que ya había proyecto para realizar las pruebas.

Con todo y esto, el apoderado del congresista insistió en que no han podido adelantar su defensa: “Ahora le hizo una imputación de lavado de activos y resulta que la pregunta que le hizo es relacionada, precisamente, con las pruebas financieras y bancarias que nosotros hemos pedido, entonces yo no veo cómo le imputan a un ciudadano una serie de delitos graves y no le dan la oportunidad de defenderse”.

