La feria rosa de Lili: una iniciativa que busca prevenir el embarazo en adolescentes

Fernanda Pérez Restrepo, Jefe de la Fundación los sueños de Lili

“En éste momento a nosotros ¿qué nos marca? Un antecedente. ¿Qué nos marca? Haber entrado a una cárcel. Nadie está exento de entrar allá. Cualquier persona puede ser recluida. No importa su condición económica, si es de clase alta o baja (...) Yo duré 14 años entrando a una cárcel. Me capturaron a los 20 años. ¡Claro! Hice cosas malas. Trabajé con gente mala. Duré 20 días en El buen Pastor y el resto del tiempo lo pasé en mi casa. Tengo cuatro hijos que son conocedores de mi situación. Soy papá y mamá de ellos y les he mostrado cómo es la vida. En muchos hogares nos tienen con una venda en los ojos y no sabemos lo que en realidad se vive en la calle. A veces nosotros tenemos malas amistades y tomamos malas decisiones y la primera es que no escuchar al papá y a la mamá”, afirma Juliet Salas, una madre que sabe muy bien que la libertad no tiene precio y que proteger a sus tres hijas y a su hijo menor es una prioridad.

Hoy su historia está escrita en el libro Historias Privadas de la Libertad y asegura que de nada le vale demandar al Estado por haberle impuesto tal castigo, porque haber padecido ocho años de condena es un tiempo que no podrá volver a recuperar. Así que como no quiere que su historia se repita, haber terminado sin libertad, haber tenido a su primera hija faltando tres días para cumplir 18 años, ha decidido hacer parte de la Feria Rosa de Lili, una jornada de sensibilización sobre derechos en salud sexual y reproductiva, que de la mano de la Fundación Acción Interna y Profamilia, busca llegar a las mujeres privadas de la libertad y sus hijas.

“Estamos en una sociedad de mucho libertinaje. Hoy corregir a los niños no es tan fácil, como sí sucedía en nuestra generación. De pronto a mi me criaron diferente. Antes donde mandaba papá, mandaba papá. Yo soy una mamá que habla abiertamente del tema. Hoy mi hija está planificando porque la situación que viví con ella fue muy delicada, eso me llevó a incentivarla a planificar. Uno puede demandar a un padre por alimentos, pero la justicia es demorada. Entonces, estas charlas no son ajenas y algo queda. Para mi, entre más uno le muestre la realidad a los hijos, más evitamos que se estrellen”, cuenta Salas, quien irónicamnete tuvo a su primera hija tres días antes de cumplir los 18 años de edad..

En Colombia, una de cada cinco adolescentes está embarazada o es madre. Esto, de acuerdo con la encuesta realizada por el Fondo Poblacional de Naciones Unidas y la encuesta Nacional de Demografía del Ministerio de la Salud, es el foco de pobreza más grande que tiene Colombia. Por eso, la cifra no solo resulta alarmante para las autoridades, sino también para algunos padres de familia.

Consciente de ello, la Fundación Los Sueños de Lili, en alianza con la Fundación Acción Interna, no solo están finiquitando La Feria Rosa de Lili el próximo 10 de junio en el Hogar Femenino El Redentor, en donde muchas niñas que no han tenido asesoría en términos de derechos de salud sexual y reproductiva podrán enterarse sobre los diversos métodos de anticoncepción y entender –en términos de Profamilia– que “todas las personas pueden vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción”.

De este modo, la feria no solo ha tenido lugar en los espacios de La Fundación Acción Interna, sino también en el Centro Penitenciario La Distrital y el centro penitenciario El Buen Pastor, lugares en los cuales se ha logrado atender a más de 400 personas, entre mamás privadas de la libertad e hijas que se llevan un mensaje de protección.

Prevención por aire, tierra y mar

Pero esta actividad no es la única que la Fundación El sueño de Lili ha comenzado a ejecutar. En un año de funcionamiento, la organización sin ánimo de lucro también ha ejecutado varios programas como Lili te enseña, Lili construye, Lili previene y El corazón de Lili y próximamente La ruta rosa de Lili. El primero, está enfocado en la realización de talleres sobre proyectos de vida, anticoncepción y prevención de embarazo adolescente.

Lili construye es un proyecto que busca dar apertura a aulas dentro de las instituciones educativas de Bogotá. Es una apuesta retadora en la que se han diseñado espacios para la atención de hombres y mujeres adolescentes que quieren recibir información, asesoría o entrega de métodos anticonceptivos.

“Ha sido un trabajo con dos barreras: las instituciones educativas y los padres de familia. Muchos creen que educar es incentivar, pero en realidad no ven que educar es cuidar. A pesar de toda la sensibilización es muy interesante ver todas las transformaciones que aunque sean pequeñas y sectorizadas hemos logrado alcanzar de forma muy positiva”, cuenta Fernanda Pérez Restrepo, Jefe de la Fundación Los Sueños de Lili, en diálogo para Infobae Colombia.

Pero más allá de estos espacios, al final, señala Fernanda, lo que se busca es recuperar las conocidas casas de la mujer y aportar con líneas de información anónimas, en las cuales también se brinda asesoría.

Paralelo a esto, El corazón de Lili es una iniciativa está abierta a personas naturales o jurídicas que estén interesadas en la realización de proyectos que contribuyan a la prevención del embarazo adolescente.

“Ellos viene, nos hacen la propuesta, nosotros evaluamos y miramos si les podemos ayudar para trabajar en alianza. Las personas naturales también pueden proponer. Dentro de este proyecto también apoyamos con desastres naturales. Con esto queremos tejer una red de fundaciones a lo largo de Colombia para que cuando eso suceda nosotros podamos apoyar a nuestra población objetivos con ayudas”, señala Pérez.

Finalmente, la fundación cuenta con el programa Lili previene, una iniciativa en la cual los jóvenes pueden acceder a métodos anticonceptivos de manera gratuita e inmediata y que si bien ha desatado polémica, hoy ha logrado cambiar historias de vida.

“Nosotros nos dábamos cuenta que podíamos tardar educando seis meses, pero muchas personas no llegaban a dar este paso. No es fácil tomar la decisión de planificar. Entonces nosotros lo que hacemos es dar la posibilidad a las personas de acceder a estos métodos poniéndolos a su alcance, con esto podemos asegurar de manera inmediata que estamos protegiendo”, cuenta Pérez.

Pero este ejercicio, en el que se alterna la educación, la prevención, las actividades lúdicas y los espacios, es más ambicioso. La ruta rosa de Lili, un proyecto que todavía se está fraguando, busca, de la mano con entidades como la Armada de Colombia, poder llegar a las regiones más remotas del país, entregando a las comunidades estas jornadas que no sólo garantizarán a las mujeres poder contar con información veraz, métodos anticonceptivos efectivos que funcionen por varios años mientras se lleva un mensaje sobre una mejor toma de decisiones, esas que pueden llegar a determinar el curso de la vida.

Voluntarias y participantes de las actividades de la Fundación los sueños de Lili.

