Desmienten supuesto ataque de ansiedad de Shakira

Desmienten rumores de supuesto ingreso de Shakira a una clínica por un ataque de ansiedad. Tomada de Instagram @shakira

En las últimas horas, corrió el rumor de que la cantante colombiana Shakira debió ser ingresada de urgencia a una clínica por cuenta de unas fotografías de la revista Hola con las que supuestamente se confirmaba un ataque de ansiedad.

Sin embargo, fue su vocero en Bogotá el que desmintió las versiones que corren en diferentes medios de comunicación, en los que también aseguran que su estado se debió a la presunta separación que estaría atravesando con el futbolista español Gerard Piqué.

El periodista Rodrigo Beltrán, quien es el jefe de prensa de Shakira en Colombia y que además, está en contacto directo con la cantante, confirmó a El Tiempo que las imágenes corresponden a una emergencia médica del padre de Shakira, en la ciudad de Barcelona (España).

“Estas fotos son del 28 de mayo. El padre de Shakira, William Mebarak, tuvo una caída, ella se metió en la ambulancia con él y lo acompañó al hospital, donde actualmente se está recuperando”, aseguró el periodista Rodrigo Beltrán para El Tiempo.

Asimismo, según afirmaron algunos medios españoles, la colombiana estaría adelantando su proceso de divorcio del futbolista español, Gerard Piqué, de quien también se habría confirmado que la artista lo descubrió siéndole infiel con una modelo de 20 años. Además, estaría iniciando la batalla legal por la custodia de Milán y Sasha.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, puede leerse en el medio español Infomalia que pertenece a El Economista.

La verdad sobre el video viral de Henry Cavill

Todos los rumores dieron comienzo hace algunos días, cuando circularon algunas imágenes en redes sociales en las que se observó a Henry Cavill cuando concedió una entrevista para un medio de comunicación, allí, el actor que da vida al ‘Hombre de acero’ se desconcentra con la llegada de Shakira a la alfombra roja y pregunta si realmente se trata de la artista que lo desconcentró por su escultural figura.

Sin embargo, esta grabación que empezó a circular en las redes sociales desde hace algunos días corresponde a un episodio de 2015, en el estreno de la película ‘Operación U.N.C.L.E.’, donde coincidieron Henry Cavill y Shakira y no como algunos medios aseguraron que se presentó en el estreno del reality Dancing with myself.

Otra de las falsas afirmaciones que circularon el pasado 2 de junio en redes sociales tuvo que ver con el hecho que la cantante presuntamente empezó a seguir a Henry Cavill en su cuenta oficial de Instagram, pero es algo que no se podrá conocer porque los artistas se conocen desde hace varios años.

Y finalmente, de ser cierto que la cantante se esté separando de Gerard Piqué, relación que tiene cerca de 12 años de trayectoria y dos hijos de por medio, no tendría una tarea fácil la colombiana para conquistar al actor de Hollywood debido a que este sostiene una relación de más de un año con Natalie Viscuso.

