Presidente de la Asamblea de Antioquia denunció amenazas de muerte en su contra

José Luis Noreña, diputado por el Centro Democrático. (Foto: Julio César Herrera).

José Luis Noreña, presidente de la Asamblea de Antioquia, denunció recientemente que ha recibido amenazas contra su vida a través de un número desconocido que se contactó con él vía WhatsApp. El político, que hace parte del Centro Democrático, habría informado a la entidad, que rechazó esta acción y señaló que el hecho está siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

El diputado no ha hablado públicamente sobre lo que le dijeron para amenazarlo y expresó que esto no impedirá que siga cumpliendo con sus funciones. Garantizó que seguirá “denunciando los actos de corrupción que se cometen en Antioquia”.

A través de un comunicado de prensa, la Asamblea calificó de preocupante lo sucedido e instó a las autoridades competentes a aclarar el hecho y dar con el origen de estas amenazas, así como desplegar la protección necesaria para el diputado y su familia.

“Exteriorizamos nuestra preocupación y total rechazo ante las amenazas en contra de la vida del Presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia José Luis Noreña Restrepo el día sábado 28 de mayo”, dice el comunicado. “Este tipo de conductas son lamentables, puesto que desde la Asamblea Departamental apostamos por la construcción conjunta y el desarrollo de procesos efectivos para el beneficio de todos los antioqueños”.

Esta no es la primera amenaza que recibe el diputado. En 2021, recibió nueve en un lapso de cinco meses. Noreña Restrepo dijo que las amenazas comenzaron el 27 de agosto, producto de un control político que hizo por una presunta corrupción en la Oficina de Rentas. Agregó que pese a que denunció las intimidaciones ante la Fiscalía y la Sijín, le redujeron el esquema de protección.

“La Unidad Nacional de Protección (UNP) me quitó el esquema el 14 de diciembre cuando tenía un carro blindado y dos hombres de protección y me dejó solo un hombre de protección. Yo vivo en La Ceja y todos los días me desplazo a Medellín. Con un hombre de protección no es fácil”, señaló en ese momento.

Con el episodio del pasado sábado, Noreña se sumó a los otros dos diputados en denunciar amenazas en su contra, en lo que va del año. En marzo pasado el primero en hacer pública una situación similar fue el diputado Camilo Calle, integrante de la Alianza Verde, cuando señaló que había recibido intimidaciones por parte del Clan del Golfo. El pasado 12 de mayo, otro diputado, Luis Eduardo Peláez, del movimiento Dignidad también denunció amenazas.

“El respeto a la vida es el principio para concebir una sana convivencia y desde la Asamblea Departamental no permitiremos que este tipo de situaciones amedrenten la vocación política de ninguno de nuestros representantes, respaldamos la labor de cada uno de nuestros 26 diputados”, finaliza el comunicado.

La Asamblea Departamental de Antioquia es una corporación gubernamental del Departamento de Antioquia en Colombia. Está compuesta por 26 diputados, quienes representan al pueblo antioqueño. Su sede está ubicada en el Centro Administrativo La Alpujarra de la ciudad de Medellín.

El origen de la Asamblea de Antioquia está ligado al movimiento revolucionario de independencia de las colonias en América; en medio de la emancipación política que enfrentó las ideas liberales con la monarquía española, con el triunfo de las primeras y el eclipse del estado feudal, la construcción del Estado Regional empezó a entronizarse en Antioquia.

Actualmente, se constituye por miembros elegidos en su totalidad por voto universal en octubre de 2019, y ejercen sus funciones desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.

