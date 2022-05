Cuántos votos necesita Petro para ganar en segunda vuelta, según Gustavo Bolívar

El candidato presidencial Gustavo Petro y el senador electo por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar. Fotos: REUTERS (Carlos Parra) / Colprensa (Camila Díaz)

Gustavo Bolívar ha sido uno de los principales escuderos del candidato presidencial Gustavo Petro durante los últimos años. El senador electo por el Pacto Histórico ha dejado en evidencia sus constantes críticas contra el uribismo, el actual Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Iván Duque, y los establecimientos tradicionales.

En la noche del domingo 29 de mayo, y tras conocer que Petro se impuso en la primera vuelta presidencial, Bolívar se pronunció a través de su cuenta en Twitter: “Primera vez que el pueblo gana unas elecciones. Hoy Petro obtuvo (12 puntos y 2,5 millones de votos de ventaja sobre el segundo). Gracias a todos por el enorme trabajo!”.

Posteriormente, el congresista dio a conocer la cantidad de votos que debería conseguir Petro si quiere imponerse a Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción).

“Desde mañana a las calles a buscar los 3 millones de votos que faltan para concretar el sueño! #PetroPresidente2022″, apuntó Bolívar.

Valga recordar que el ingeniero santandereano obtuvo 5.953.209 sufragios (28,15 %) y terminó sobrepasando a Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, quien culminó en la tercera posición (23,91 %).

Desde la sede de campaña en Bogotá, ‘Fico’ reconoció los resultados de las elecciones e, inmediatamente, anunció su apoyo para Hernández de cara a la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de mayo: “A los más de cinco millones de colombianos que han votado por nosotros este día electoral, queremos darles las gracias por haber depositado su confianza en nosotros. Para nosotros dos y nuestras familias, siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses individuales y personales”.

El candidato presidencial colombiano de centro derecha, Federico Gutiérrez, da una entrevista después de quedar tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. 29 de mayo de 2022. Foto: REUTERS/Luisa González

“Al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país: yo me veo con Rodolfo (Hernández), y Rodrigo (Lara) y yo no hemos hablado con él, y no necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia”, agregó el excandidato presidencial ante la opinión pública.

Luego de estas declaraciones, Bolívar volvió a expresarse en sus redes sociales, y aseveró que Hernández se ‘convirtió' en el nuevo candidato de la ‘derecha’ política. “Federico Gutiérrez y el uribismo anuncian su adhesión a Rodolfo H. Las cosas quedan claras para #segundavuelta: Rodolfo es el candidato del establecimiento, es el nuevo Duque 2. Petro sigue siendo el candidato del cambio”, sentenció.

Captura de pantalla

Las palabras de Gustavo Petro tras la primera vuelta:

El candidato presidencial del Pacto Histórico se presentó en su sede de campaña en Bogotá para hacer un balance de los resultados de este domingo 29 de mayo. En primer lugar, hizo una invitación a los colombianos a “hacer un cambio de verdad” en función de la prosperidad y el bienestar social.

“Lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad. Eso es justicia social. No puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece. No pueden crecer las ganancias si la mayoría de la población ve aumentar el hambre, no es saltar al vacío, es la estabilidad económica”, aseveró.

Posteriormente, le envió una pulla a Rodolfo Hernández, cuya bandera de campaña ha sido la lucha contra los curruptos del país. “La corrupción no se combate con frases de TikTok, así algunas personas muy respetables piensen que sí. La corrupción se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos”.

“Le solicito a Colombia que no sigamos como estamos. Que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción, que no demos un salto al suicidio; que es el tiempo de la vida, que el cambio es por la vida. Porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida. Así que estamos a un millón de votos de ganar”, concluyó Petro.

