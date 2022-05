“Álvaro Uribe Vélez llamó a su despacho a un fiscal general de la Nación a darle la orden de que me detuviera”: Hollman Morris

Hollman Morris dijo que supuestamente el expresidente Uribe le pidió a un fiscal general que lo capturara. Foto: Colprensa.

Hollman Morris, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, denunció que el expresidente Álvaro Uribe Vélez había pedido su captura mientras aún gobernada Colombia. El exconcejal brindó estas declaraciones en un debate relacionado con los resultados de la primera vuelta presidencial.

En la conversación, realizada por Revista Semana, también participó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Ambos representan los dos polos de la política colombiana: Morris apoya al candidato de izquierda, Gustavo Petro, mientras que la congresista es conocida por pertenecer al uribismo y, a pesar de no tener en un aspirante para la segunda vuelta electoral, expresó su apoyo a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

En medio del debate, María Fernanda Cabal aseguró que lo que prometía el petrismo sería una mentira. “Nos vende que gracias a la propuesta que nos hace vamos a vivir en paz. Yo no sé de qué paz habla”, manifestó la senadora y recordó, según su buena memoria, que el exconcejal estaría vinculado con grupos armados ilegales.

“Yo me acuerdo en el rescate de unos militares secuestrados, que nadie sabe por qué usted llegó antes a grabarlos prácticamente con un discurso concertado previamente”, agregó.

Seguido a ello, Cabal expuso que Morris habría tenido contacto con un exguerrillero de las ahora extintas Farc: “Usted aparecía en el computador de Raúl Reyes, escribiéndole que quería ayudarle, que quería servirle”. Además, lo criticó por las ayudas que recibió por parte del Gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe. “Si alguien tenía camionetas blindadas y estaba protegido era usted. Lo que pasa es que ustedes son bastante malagradecidos con los gobiernos que les permiten hacer oposición”.

A su turno, Morris respondió que esa información habría salido en la revista Cambio y sería un montaje para vincularlo con la farcpolítica. “Lo que acaba de decir María Fernanda Cabal, de la revista Cambio, de la aparición de un sitio de secuestrados, todo el montaje del DAS —el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad— (...) después de 20 años sigo esperando que se me abra un proceso. Y nunca lo han hecho porque nunca han tenido las pruebas”, rectificó el exconcejal.

En ese momento fue cuando le entregó una “chiva” al medio de comunicación del debate pues, según él, hubo una campaña de desprestigio por parte del DAS en contra de Gustavo Petro y de él.

“Álvaro Uribe Vélez llamó a su despacho a un fiscal general de la Nación a darle la orden de que me detuviera”, sentenció Morris.

El excandidato a la alcaldía aseguró Mario Iguarán Arana, fiscal en ese entonces, tuvo “el talante democrático, de parársele en frente y decirle: ‘así no es, presidente’. Así no se hacen las cosas, yo no tengo por qué detener a alguien solamente porque usted lo ordena”.

Respecto a las elecciones presidenciales, el exconcejal también afirmó que “Gustavo Petro es mucho más que Rodolfo Hernández” y señaló que Colombia quiere dejar atrás ese “legado uribista”, recordando los 6.402 casos de los mal llamados ‘falsos positivos’ reconocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Colombia quiere dejar atrás ser el segundo país más inequitativo del mundo con la moneda más devaluada del mundo y una hiperinflación que sigue en aumento”, concluyó.

