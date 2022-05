La baja designación de testigos electorales tiene en vilo las votaciones: preocupa Antioquia

Antioquia es uno de los departamentos más necesitados, ya que no llegaron a completar ni si quiera el 10 % de los testigos necesarios. REUTERS/Luisa González

Tal vez uno de los casos más críticos está en Antioquia donde ni si quiera se cuenta con el 10 % de los testigos, en comparación con las elecciones a Senado y Cámara de Representantes, la cual se llevó a cabo el pasado 13 de marzo. De los casi 110.000 que se requerían, solamente quedaron inscritos 9 mil.

Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cabeza de Alexander Vega Rocha, acusaron a las campañas por demorarse tanto tiempo en entregar los nombres de los que realizarían la veeduría de los comicios, agregando que tuvieron un mes de plazo para cumplir con “esa tarea”, pero, a última hora seguían postulándose.

Es por esto que la entidad decidió reunirse con las campañas, con el fin de establecer estrategias para agilizar el proceso, habilitando un sistema nacional centralizado para que los equipos puedan hacer las postulaciones en Bogotá. Esta y otras medidas fueron aceptadas y acordadas por las distintas campañas, las cuales acordaron designar un funcionario para que pueda sentarse en la mesa de testigos electorales.

A pesar de todo ello, en Antioquia, hay alertas emitidas por la baja inscripción de testigos: para los 2.089 puestos de votación que tendrá el departamento, con un total de 13.245 mesas, solo hay 9.000 testigos, dejando un déficit de casi 90 mil.

“Antioquia tiene un potencial de 108.328 testigos que puede inscribir los diferentes equipos políticos de las campañas de los ocho candidatos y la alerta que nos dicen es que solo se han registrado unos 9.100″, dijo Luis Fernando Suárez Vélez, secretario de Seguridad Humana.

Los problemas para este departamento no son solamente en materia de testigos electorales. Desde la gobernación revelaron que tienen alertas en las subregiones del Bajo Cauca, norte y nordeste, en materia de seguridad, por la presencia de grupos armados que podrían intervenir durante las elecciones.

“Son los municipios de Ituango, Cáceres, Tarazá, Anorí, Remedios, Valdivia y Segovia. Hay nueve municipios de atención y otros 10 municipios identificados en riesgo moderado, y por eso la presencia de la fuerza pública fortalecida en estos sitios”, agregó Suárez quien añadió que con motivo del ´Plan Democracia’, implementado por el Ministerio del Interior, se desplegarán 10 mil hombres en los distintos municipios de Antioquia.

Respecto a las medidas que se implementaron para las elecciones, puntualmente para los testigos, el Decreto 836 del 2022 determinó que estos pueden ingresar a los puestos de votación con celulares y elementos de grabación tanto de voz como de video.

No obstante, estos dispositivos no los podrán usar durante el horario en el que se vota, o sea entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Además, los testigos no podrán hacer ninguna insinuación a los sufragantes, por ejemplo: acompañarlos al cubículo de votación y/o manipular los documentos electorales.

Hasta las 4 de la tarde de ayer, el Pacto Histórico había propuesto 49.418 testigos; Equipo por Colombia, 25.500; la Coalición Centro Esperanza, 845; y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, 1.072. Colombia Justa Libres había presentado 688 candidatos y Salvación Nacional, 416, para un total de 77.939.

A propósito de Salvación Nacional, su candidato presidencia Enrique Gómez denunció las fallas en este proceso, culpando directamente a la Registraduría Nacional: “Es inaceptable la forma en la que se vienen dando las elecciones en manos del registrador Vega. Al desorden, fallas y los errores se suma que la inscripción de testigos electorales no se está adelantando de forma adecuada”.

