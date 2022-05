El Porto no estaría convencido de fichar a Daniel Ruiz para la próxima temporada

Daniel Ruiz ha jugado 66 partidos con la camiseta de Millonarios en los que ha marcado 8 goles.

El jugador bogotano Daniel Ruiz es una de las promesas del fútbol colombiano que se ha ido consolidando en Millonarios bajo el mando de Alberto Gamero, que le ha dado la confianza suficiente al exFortaleza, cuyo talento lo tiene en la mira de varios equipos del fútbol internacional.

Desde Brasil ya han venido a buscar al ‘10′ de Millonarios por el que ofrecieron una cuantiosa suma de dinero, sin embargo, las directivas del club declinaron la oferta y decidieron retener al talentoso jugador de 20 años, que por ahora piensa en encarar los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor.

De igual manera, se habla de que Daniel Ruiz podría marcharse de las filas del cuadro Embajador y recalar en el balompié europeo, en donde aseguran que hay un interés muy fuerte del Porto de Portugal por el futbolista colombiano y buscarían la manera de cerrar su fichaje para la próxima temporada.

Cabe recordar que en el Porto han triunfado varios cafeteros como Radamel Falcao García, James Rodríguez, Fredy Guarín y el más reciente, Luis Díaz, quien es figura con el Liverpool, que pagó por el exJunior de Barranquilla una cifra cercana a los 45 millones de euros.

Este jueves el diario deportivo O Jogo de Portugal publicó que los dragones tienen entre sus planes al jugador argentino Facundo Farías, como también al volante de Millonarios, Daniel Ruíz, para reforzar la plantilla en el próximo mercado de fichajes. “El lateral colombiano y el centrocampista argentino están entre los potenciales refuerzos sondeados por el FC Porto”.

La medio portugués asegura que el Porto quiere al jugador de Millonarios. Tomado de O Jogo

Según el portal especializado en mercado de fichajes Transfermarkt, el pase de Daniel Ruiz tiene un valor aproximado de 1,10 millones de euros, sin embargo, Millonarios no dejará ir a la perla bogotana por menos de 5 millones de euros, ya que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

No obstante, en Porto no estarían del todo convencidos en fichar a Daniel Ruiz, y si bien es cierto que hay un interés por el jugador, el club tiene otros nombres en carpeta por encima del colombiano. Así lo afirmó el periodista portugués Pedro Sepúlveda para los micrófonos del programa Blog Deportivo de Bluradio.

“La información que tengo es que el Porto todavía no lo convence el jugador. El club tiene otros nombres como prioridad para contratar en este verano y la prioridad del Porto es contratar dos futbolistas para la defensa”.

Asimismo, Pedro Sepúlveda agregó que en la lista que tiene de posibles contrataciones del Porto, no figura por el momento ningún futbolista cafetero. “En la lista de jugadores que tengo no consta ninguno colombiano. En este momento Porto no está mirando el mercado colombiano para reforzar el equipo la próxima temporada”.

Desde su arribó al club capitalino en 2021, Daniel Ruiz ha disputado por todas las competiciones un total de 66 partidos, en los que ha marcado en ocho oportunidades y ha contribuido con once asistencias.

En la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Beplay Dimayor, Millonarios empezó con pie derecho al derrotar en El Campín por la mínima diferencia al Bucaramanga con anotación de Diego Herazo. Por la jornada 2, visitará a Nacional en el Atanasio Girardot el martes 31 de mayo a las 8:05 p. m. con trasmisión de Win Sports.

