“Nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta”: Petro se refirió a por qué la cantante lo odia tanto

El candidato del Pacto Histórico dio algunos detalles de por qué la cantante colombiana lo critica tanto. Fotos: Colprensa

En medio de las campañas electorales, varias figuras públicas han dado de qué hablar por sus preferencias políticas, como es el caso de la cantante colombiana, Marbelle, quien desde hace varios meses ha criticado abiertamente a Gustavo Petro, Francia Márquez y a varios miembros del Pacto Histórico. La ‘Reina de la Tecnocarrilera’ como se le conoce, también ha dejado en claro su postura para estas elecciones ya que apoya al candidato Federico Gutiérrez y ha mostrado una gran afinidad con el Centro Democrático.

A diario Marbelle ha utilizado sus redes sociales para criticar a Gustavo Petro, sin embargo, hasta el momento el candidato no se había referido a por qué ella lo odia tanto, sin embargo, en una entrevista realizada por el programa ‘El Tropishow’ de la emisora Tropicana, el exalcalde de Bogotá reveló cuáles serían las razone por las que la cantante arremete cada vez que puede contra el Pacto Histórico.

Cuando le preguntaron a Gustavo Petro sobre la posibilidad de comprar unas boletas para asistir a un concierto de la ‘Reina de la Tecnocarrilera’, el candidato presidencial aseguró que, “la verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta”. Luego señaló que, “Un día te voy a contar por qué Marbelle me odia tanto”.

Esto hizo que muchas de las personas que se encontraran en la mesa le insistieran para que revelara cuáles eran las razones por las que Marbelle lo odia y lo critica de manera frecuente, sin embargo Petro trató de evitar responder la pregunta y dijo, “después te cuento”, quien entre risas afirmó que la información, “no está en Google”.

Ante las insistencias de los locutores que se encontraban en la mesa, Gustavo Petro siguió revelando más detalles. El candidato afirmó que era un tema relacionado con una “investigación policial” y que era una situación “que viene de atrás”. Ante esto, el humorista ‘Jhovanoty’ le preguntó que si se trataba de un tema de compra de votos, a los que el exalcalde de Bogotá respondió, “elemental mi querido amigo”.

Luego de que se conociera esto, la cantante quien sigue lanzando pullas y criticando de frente a Gustavo Petro no quiso mencionar una sola palabra sobre estas declaraciones realizadas por el candidato presidencial. Al que sí decidió responderle fue al congresista del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, quien calificó a la cantante como “cerda”.

Sobre esto, Marbelle respondió que, “o se comerán a vacca? Hagamos una vaca y usted pone las tetas … le parece señor SENADOR DEL PACTO DE HAMPONES ?”, posteriormente en otro trino le dijo que, “Aprenda a tratar una mujer de verdad , yo nos soy FRANCIA MIJO! Y no me haga publicar lo que le escribí por el interno viejo malculiao!”.

Entretanto, otra de las polémicas respuestas que dejó el candidato Gustavo Petro en la entrevista fue cuando le preguntaron por los supuestos micrófonos y la cámara que habrían sido encontradas en una de las sedes de campaña del candidato Federico Gutiérrez, a lo que respondió, “usted sabe lo aburrido que debe ser oír las conversaciones de Fico”.

