“Petro acusa desde la pura paranoia y me parece que hecha sombras sobre unas elecciones que van a hacer totalmente limpias”: Jaime Bayly

A menos de una semana para la primera vuelta presidencial, en donde los colombianos elegirán a su nuevo presidente, el escritor, presentador de televisión y periodista peruano Jaime Bayly dedicó gran parte de su programa, ‘El Observador’ del canal estadounidense Mega, a las elecciones que se llevarán a cabo este domingo 29 de mayo en Colombia.

El periodista inició su programa hablando sobre Gustavo Petro, candidato que encabeza todas las encuestas: “Este domingo los colombianos votarán por su próximo presidente. Me ha llamado mucho la atención que el favorito, el político de izquierda, Gustavo Petro, siembre dudas sobre los comicios a pocos días de celebrarse y hable sobre un posible golpe de Estado en su contra. Es una afirmación peligrosa, que no sustenta con pruebas. Acusa desde la pura paranoia, y me parece que hecha sombras sobre unas elecciones que va a hacer totalmente limpias”, dijo Bayly.

Ante estas afirmaciones del candidato del Pacto Histórico, el escritor aseguró que Colombia tiene una de las democracias más antiguas y fuertes de América Latina, por lo que decir que se va a presentar un golpe de Estado o se van a cancelar las elecciones es una falta de seriedad.

“Usted todavía no ha ganado, señor Petro. Todavía falta que se cuenten los votos limpiamente. Quizá se presente una segunda vuelta entre Petro y (Rodolfo) Hernández, y en ese escenario las votaciones son muy reñidas”, aseveró el hombre de 57 años de edad.

Pero el peruano fue más allá y mostró un video de Petro en el que decía que: “El cambio es sacar del poder a los que siempre han gobernado en Colombia”. Al volver, el presentador se refirió a lo dicho y aseguró que: “Decir eso es peligrosísimo, es mesiánico, es el discurso de un caudillo iluminado de izquierda que a lo mejor se va a quedar el resto de su vida en el poder”.

Y agregó: “Decir que han gobernado los mismos hace décadas y que todo es deplorable, es exactamente el mismo discurso de Chávez en 1998. Por eso, enciendo mis alarmas cuando Petro dice que no confía en la democracia de Colombia. Redobla y multiplica mis dudas, sobre cuan sólida es su fe en la democracia. Acá se pierde y se gana”, continuó diciendo en su monólogo.

Respecto al exalcalde de Bucaramanga, Bayly no dudo en decir que: “Obviamente que no es un intelectual, pero es un candidato que se deja entender y que cuando habla conecta bien con el colombiano promedio”, apuntó sobre el candidato de 77 años, quien ha repuntado en las últimas encuestas y podría dar la sorpresa electoral y disputar con Gustavo Petro la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio.

A su vez, agregó que el ‘ingeniero’ acierta al expresar lo que muchos quieren oír: “Las pocas cosas que dice, las dice de una manera persuasiva y eficaz. Por lo tanto, es un buen comunicador y un buen candidato”.

Además, destacó que Hernández tiene una fórmula de discurso que va directamente a los sentimientos de las personas. “El discurso de fustigar y azotar a toda la clase política no falla. El discurso de voy a sacar del poder a todos los ladrones, tampoco. Tiene una retórica que excita los sentimientos más primarios de la tribu”, concluyó.

Es de anotar que emisiones anteriores de su programa de televisión, el peruano insistió en las dudas que le genera Petro y afirmó que si él fuera colombiano votaría por Federico Gutiérrez.

