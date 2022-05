“Ya tiene unos jugadores en mente”: Eduardo Méndez da detalles de Alfredo Arias como DT de Santa Fe

Eduardo Méndez, habló sobre el tema y dejó en el aire comentarios que posiblemente no sean del agrado de la hinchada cardenal. Vía: Independiente Santa Fe

Mientras, Millonarios y Equidad disputan los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor, Independiente Santa Fe intenta pasar la página de este semestre que fue un completo fracaso en el que no pudo clasificar a la siguiente fase del rentado nacional y, además, quedó por fuera de la Copa Colombia al caer en los octavos de final ante el Junior de Barranquilla.

El presente de Independiente Santa Fe es bastante complejo, el equipo suma dos torneos sin clasificar a los cuadrangulares y las malas decisiones le han salido caro a las directivas de la institución, que ahora esperan cambiar el rumbo con el nombramiento de Alfredo Arias como nuevo técnico del club en reemplazo del argentino Martín Cardetti.

Por esta razón, desde ya las directivas del León, trabajan para la confesión de la nómina que buscará ser protagonista en la segunda parte del año para pelear por el título o al menos por un cupo a torneo internacional para el próximo año. En la actual campaña, Santa Fe culminó en la casilla 10 de la fase regular de la Liga Betplay con 27 puntos.

Cabe recordar, que el segundo campeonato arranca el 1 de julio y Santa Fe iniciará en condición de visitante ante la Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo el domingo 3 de julio.

Le puede interesar: “La satisfacción es haber sido buena persona, eso es más importante que cualquier triunfo”: Pablo García, jefe de prensa del Deportivo Cali

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, diálogo con el portal Marca Claro, al en donde dio detalles de la situación y los movimientos que habrá en las toldas cardenales en cuanto a salidas y contratación de jugadores.

En primer lugar, el mandamás de Santa Fe, está esperanzado en el proceso de Alfredo Arias, al que catalogo como un hombre “Disciplinado”, y del que espera pueda imponer su experiencia para el bien del equipo. “Es un técnico uruguayo con experiencia y muy disciplinado. Esperemos que su disciplina y profesionalismo nos sirva para corregir todas las fallas que se ven en el equipo”.

Asimismo, Eduardo Méndez, manifestó que el entrenador uruguayo estudia tener dentro de la plantilla a jugadores de la cantera del club. “Tenemos 50 días para el inicio de la liga, esto es con calma; él (Alfredo Arias) está mirando el equipo y las divisiones inferiores. Ya tiene unos jugadores en mente que nos solicitará y veremos cuáles herramientas podemos brindarle”.

“Yo creo que sí tendremos algunas caras nuevas, seguimos hablando con él. Anda analizando y estudiando dónde se requieren los refuerzos”.

En días pasados se habló que el central Francisco Meza había renunciado a Santa Fe, no obstante el mismo jugador salió a desmentir esta información durante una entrevista al programa EL VBAR de Caracol Radio, en el que explicó que todo se trataba de un malentendido. “Tengo contrato con Santa Fe, yo no he renunciado al club como se dice por ahí. La verdad es que es una locura eso. No sé como lo interpretaron. Yo sé que fue el mismo presidente (Eduardo Méndez) el que lo dijo, pero nada. Sigo entrenando con el equipo”.

Por su parte, Eduardo Méndez, afirmó que Francisco Meza es un ídolo de Santa Fe, pero de igual manera dio a entender que el jugador tiene las puertas abiertas si desea salir del club. “Los ídolos como Meza siempre serán queridos por nosotros, pero si se da la situación que no pueden jugar, no quieren jugar o no caben en el esquema del técnico, pues miramos y estudiamos a cada uno de los jugadores”.

SEGUIR LEYENDO: