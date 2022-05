Federico Gutiérrez, contra Petro: “El único que realmente suspendería elecciones, pero en 4 años, sería el otro candidato”

REUTERS/Luisa González

Para el próximo lunes 23 de mayo, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, convocó a una reunión con Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández para hacer frente a una supuesta acción para impedir las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Federico Gutiérrez, quien no fue invitado a aquel encuentro de urgencia, aseguró que el supuesto saboteo a las elecciones estaría en manos del ‘otro candidato’ y que aquel aspirante a la presidencia al que se refirió, sin nombrarlo, es quien pone en riesgo la democracia del país.

“El único que realmente suspendería elecciones, pero en 4 años, sería el otro candidato. Es quien realmente pone en riesgo la Democracia. Colombia está a 8 días de definir su futuro. Si necesitamos un cambio, pero que sea para mejor. Vamos a ganar. Federico es Colombia”, trinó Federico al respecto de las denuncias de las presuntas actividades irregulares para impedir los comicios.

Las declaraciones del líder del Pacto Histórico fueron expuestas en medio de sus intervenciones en Barranquilla. “Convoco aquí a todas las campañas en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a ponerse en alerta y a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que rigen el proceso electoral en Colombia”, dijo Petro. En los videos en los quedó registrada su declaración, se le escucha a decir que su advertencia no es para que se actúe desde la intranquilidad, por el contrario, invitó a la serenidad. Llamó a la comunidad a no caer en la trampa de la violencia.

“Esto no es para actuar con intranquilidad, es para actuar con mucha serenidad, lo que quieren es que estalle la violencia en Colombia para tener la excusa de perpetuar el actual gobierno por encima de la decisión popular. Lo que no debemos hacer nosotros es caer en violencias, caer en la trampa. Solo estar atentos, movilizados. Es la hora de la unidad para defender la democracia”, añadió el exalcalde de Bogotá. Así mismo, invitó a Fajardo y Hernández, a quienes calificó de demócratas, de coordinarse para defender la democracia del ‘terror desatado del régimen de corrupción’ que, según él, intentará impedir que se desarrollen las jornadas electorales con normalidad.

Federico Gutiérrez

Esta advertencia ya se había realizado en medio de su paso por Cali. El viernes 20 de mayo, allí, aseguró que se estaba propiciando un supuesto golpe de Estado. “Ahora solo le quedan dos caminos: o matar o impedir las elecciones en Colombia. Es decir, propiciar un golpe de Estado. Yo le pido desde aquí, esta plaza de Cali, a toda la población colombiana que, de presentarse un intento de golpe contra las elecciones, de tratar de impedirlas, nos mantengamos en absoluta calma”, comentó.

Daniel Palacios, ministro del Interior de Colombia, se unió a la lista de los funcionarios y actores políticos que opinaron respecto a las declaraciones del candidato presidencial. Reveló que lo dicho por Gustavo Petro es información falsa.

“Las afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa”. También, a él, se sumó la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien recalcó que “quienes promueven noticias falsas sobre suspensión de elecciones, quieren generar pánico, caos e inestabilidad social. Eso es actuar como delincuentes y no como líderes comprometidos con el futuro estable, democrático y de progreso para todos los colombianos”.

