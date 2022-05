Director de la Fiscalía de Bogotá habla sobre el enigma los 15 muertos encontrados en bolsas las últimas semanas

Policía Metropolitana de Bogotá investiga la razón por la que en Bogotá están apareciendo cuerpos sin vida en bolsas de basura / (Sergio Acero/Colprensa)

Entre abril y mayo, en Bogotá se han encontrado alrededor de 15 cuerpos en bolsas de basura que han puesto en alerta a las autoridades locales. El último fue encontrado en Bosa por unos trabajadores de la empresa de energía de Bogotá; al igual que las otras víctimas, el cuerpo encontrado, con signos de tortura, era de un hombre entre los 25 y los 35 años de edad.

“Entra una llamada y nos informan que donde se encuentra unos escombros, hay aparentemente un cuerpo, inmediatamente la patrulla de nuestro cuadrante llega al lugar y evidencia rastros de sangre, se llama a personal de investigación criminal y se encuentra el cuerpo. Se generan las acciones de verificación a través de las cámaras que están dispuestas sobre Bosa y trabajar con elementos materiales probatorios”, señaló el Coronel John Suárez, comandante de la policía en Bosa.

Alrededor de la investigación por estos hechos, que parecen estar relacionados, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que es consecuencia de la guerra entre bandas de microtráfico que existen en Bogotá: debido a las heridas en los cuerpos, la ubicación de los mismos en zonas concurridas y que la mayoría tienen rasgos parecidos.

De acuerdo con el director de la seccional Bogotá de la Fiscalía, José Manuel Martínez, que habló con El Tiempo, los hechos estarían relacionados con una banda conocida como Los Camilos, que en 2021 recibió un gran golpe por parte de las autoridades, cuando logró capturar al cabecilla del grupo criminal, y tiene relación con más de 70 homicidios en la capital y en Soacha.

“Él (alias Camilo) tenía el dominio de todo el sector de Kennedy y Bosa, por lo que en la primera vez le imputamos 20 homicidios, y en este momento estamos en un proceso donde se le van a imputar 55 homicidios más en Soacha. Él tenía un nivel muy importante en estas dos localidades y el manejo de toda la red de microtráfico de la calle 38, en Patio Bonito, la Virgen, María Paz y la puerta seis de Abastos. Hay que entender la densidad criminal de la puerta seis para poder ver este fenómeno”, anotó Martínez.

Producto del golpe que recibió la banda se creo una nueva estructura, Los Aguaceros, que se esta disputando el dominio de algunas zonas de la ciudad y la venta de estupefacientes. Ellos estarían enviando un mensaje con los cuerpos, evidenciados en las lesiones productos de las torturas, un ejemplo es el de la víctima que fue encontrada con cortadas en los ojos que podría significar que vio algo antes de morir que no debía ver.

Acerca de ello, el funcionario explicó que punto lo más importante para las autoridades que trabajan en estos casos no es solo judicializar a algunas personas, sino poder darle un golpe certero a las estructuras involucradas.

“El Fiscal (Barbosa) nos dijo: Yo no quiero que esclarezcan el homicidio o que simplemente me judicialicen al carretero y al que ejecuta en el interior de una de las cárceles, quiero que me desarticulen la organización y que el fenómeno se combata en su integridad”. Y eso es lo que estamos haciendo con todos nuestros equipos de Policía, Sijín, CTI Bogotá y Medicina Legal, atacándolo desde el centro, no solo haciendo capturas sueltas. Todo tiene un sentido”, puntualizó el fiscal.

