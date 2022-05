Diputado de Norte de Santander de La U es sancionado por pedir que no voten por Federico Gutiérrez

El diputado de la U y presidente de la Asamblea Departamental del Norte de Santander pidió que no votaran por Federico Gutiérrez. Foto: Colprensa

El pasado 13 de mayo el diputado del Partido de La U de Norte de Santander, Juan Bocanegra, anunció que se rehusaba a darle su apoyo al exalcalde de Medellín y candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, a pesar de que su colectividad hiciera parte de la alianza de la derecha que busca una plaza en la segunda vuelta presidencial.

A través de un video, el presidente de la Asamblea Departamental de Norte de Santander arremetió contra Federico Gutiérrez señalando que el exmandatario antioqueño no tenía ningún enfoque diferencial para esta región convulsionada, en la que se ha recrudecido la violencia y la situación humanitaria, producto de la disputa de los actores armados.

“Norte de Santander no puede votar por Federico Gutiérrez para la presidencia de la República. Me rehúso a darle continuidad a lo que nos imponen desde Bogotá. Sería totalmente inconveniente otro mandato que no reconozca que el país se construye desde la regiones. Fico no tiene ningún enfoque diferencial para nosotros y ahora viene a conocer el departamento. Gutiérrez está muy alejado del norte y le pido a todos los nortesantandereanos elegir un candidato que sí nos pueda representar”, indicó el diputado Bocanegra.

A su vez, lanzó pullas al Gobierno de Iván Duque, cuestionando la recuperación de la seguridad, una de las principales banderas de la actual administración, indicando que actualmente existían más de 20 bandas criminales y “hasta carteles mexicanos”, tal como lo han denunciado entidades como la Defensoría del pueblo y organizaciones sociales.

Así mismo, cuestionó la reactivación económica, indicando que actualmente en la capital de su departamento hay más de 70.000 personas desempleadas, ocupando así el primer lugar de informalidad del país, consecuencia de las dinámicas fronterizas, de las que señaló que el Gobierno nacional hizo “oídos sordos”.

“¿Existe una sola obra de impacto del gobierno Duque? Aún sigue hablando orgulloso sobre el acueducto metropolitano y la doble calzada Cúcuta - Pamplona, obras que se hicieron realidad en el gobierno Santos. Pero aún es más doloroso la trampa de pobreza en la que se encuentra más de 3.000 familias campesinas que se inscribieron en la sustitución de cultivos ilícitos, pero fueron olvidados por el puro capricho de no cumplir con los Acuerdos de Paz”, aseveró el diputado.

Frente a estas declaraciones, el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético de su colectividad determinó suspenderlo de manera provisionalmente, con lo que se le restringen su derecho voz y voto dentro del partido liderado por la exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, que anunció su apoyo al Equipo por Colombia desde muy temprano en la contienda electoral.

Así lo conoció W Radio, a quienes fuentes dentro de La U señalaron que ya habían notificado al presidente de la Asamblea Departamental, con lo que el diputado Juan Bocanegra se sumaría a los otros 24 miembros de la colectividad que han sido sancionados, y dentro de los que se encuentran otros 40 con investigaciones por no seguir las directivas dictadas por los miembros del partido.

SEGUIR LEYENDO: