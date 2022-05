El participante del Desafío ‘The Box’ que le pidió matrimonio a su enamorada en vivo por televisión

Imagen tomada de Instagram

El deportista Humberto Plazas Calderón, más conocido como ‘Beto’, protagonizó un emotivo momento en el programa magazine Día a Día, al proponerle matrimonio a su pareja sentimental Gabriela Rodríguez. Pese a que el competidor del Desafío ‘The Box’ quedó eliminado de la competencia, pudo cumplir su deseo de pedirle compromiso a su enamorada a través de la televisión nacional.

“Ay, no, tengo muchos nervios”, mencionó Beto al sacar el anillo de compromiso y contactar a Gabriela a través de una videollamada, mientras que cientos de espectadores eran testigos de uno de los momentos más decisivos para la vida del concursante del Desafío ‘The Box’.

Luego de armarse de valor y de tener a Gabriela tras la pantalla “Beto” Plazas se confesó protagonizando uno de los momentos más emocionantes y conmovedores del magazine matutino Día a Día: “Amor, lo esperado, lo anhelado, lo que todo el mundo quiere escuchar y ver. Amor, llevamos casi cinco años de relación y no tengo palabras para expresar todo este amor que siento por ti. Quiero decirte ... que si te quieres casar conmigo”.

Gabriela quedó atónita y en silencio, pero luego tras unos segundos reaccionó aceptando la invitación del concursante del Desafío ‘The Box’ a formar una familia. La propuesta quedó registrada en el programa y en diversos vídeos que rondan en las redes mostrando el amor de la pareja.

Este 16 de mayo se vio la final de un ciclo más en el Desafío ‘The Box’ en el que por primera vez cuatro hombres del equipo Alpha se enfrentaron en un Desafío a Muerte: Tarzán, Beto, Okendo y Otoniel, se dieron cita en el temido Box Negro.

Pero antes de dar inicio a la competencia, Beta, que fue el ganador del reto anterior, se dio cita a campo abierto con Gabriela Tafur, quien lo llevó a dar un paseo por los cielos de Tobia (Cundinamarca). Allí, algunos miembros del equipo se enfrentaron al miedo a las alturas, mientras que otros disfrutaron los paisajes que ofrece el departamento.

“Yo le echo flores a Colombia porque somos muy felices”, expresaron las integrantes del equipo azul, quienes además, en las alturas disfrutaron de una buena copa de champaña.

Mientras esto ocurría con la casa Beta, los integrantes de Alpha continuaron con su castigo, que consistió en cortar troncos de madera, sin embargo, Tarzán decidió no participar inicialmente de la penitencia junto a sus compañeros.

“Respecto a lo que dijo Tarzán ayer que él no iba a hacer nada de muerte, no estoy seguro de eso porque nosotros hemos visto que él es muy bipolar, cambia de actitudes (…) ahí no hay nada seguro, porque nosotros estamos aquí dándole al hacha, trasnochados, cansados y que llegue la muerte…”, expresó Otoniel.

La sorpresa se la llevó Maleja, integrante de Gamma, que recibió una visita inesperada de su hermana, quien en los inicios del programa perdió su larga cabellera y pidió que fuera su hermana la beneficiada con una peluca, teniendo como encargada para cerrar este ciclo a la presentadora Gabriela Tafur que le presentó oficialmente el accesorio para su familiar.

Allí, Maleja no pudo contener las lágrimas y esto dijo al respecto: “este es el mejor regalo del mundo (…) esto parece un sueño, es lo más lindo que me ha pasado acá, es la mujer más fuerte que conozco en este mundo, muchas cosas maravillosas van a venir para nosotros”.

Y agregó: “estoy orgullosa y quisiera tener la mitad de la fuerza que ella tiene, es mi inspiración cada vez que salgo a las pistas, no tengo palabras, me encanta verla acá, quiero que le diga a mi mamá que la amo con mi vida, a mi esposo que lo extraño”.

