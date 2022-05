La fórmula Petro-Francia promueve el odio de clases, aseguró Álvaro Uribe

El expresidente volvió a mostrar su inconformidad ante la candidatura de Gustavo Petro.

Faltan pocos días para que los colombianos decidan quién será su nuevo presidente. En la primera vuelta de estas elecciones se espera que Gustavo Petro lleve la ventaja, de acuerdo a las encuestas más recientes. Sin embargo, en los últimos días varios han sido los ataques dirigidos a la campaña del exalcalde de Bogotá, con el propósito de deslegitimar sus ideas y derrumbar así su camino hacia la presidencia.

Si bien la mayoría de estos comentarios se basan en el pasado del candidato, relacionado con los movimientos insurgentes, hay algunos argumentos que apuntan a eventos relativamente recientes y podrían alterar el curso de las votaciones en la próxima jornada.

Por su parte, los otros candidatos se mantienen en la lucha y se espera que al menos dos de ellos le jueguen de tú a tú al representante del Pacto Histórico. Rodolfo Hernández y Federico ‘Fico’ Gutiérrez son los más probabilidad tendrían de obligar a una segunda vuelta. Según las cifras oficiales de las encuestas, Gustavo Petro se ubica primero con un 36,64% de probabilidad. Fico, el candidato del Equipo por Colombia, se sitúa segundo con 21,40%. Después de ellos vienen los candidatos de los indecisos. Hernández tiene un 10,90%, Sergio Fajardo aparece con un 6,06%, Enrique Gómez Martínez tiene el 1,30% y, cerrando, Ingrid Betancourt, con un 0,88%. El voto en blanco registra un 6,19%.

Recientemente, el expresidente y congresista, Álvaro Uribe Vélez, quien ha manifestado su apoyo a la campaña de Fico Gutiérrez, tal como lo hicera en su momento con la del actual presidente, Iván Duque, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que expone algunos de sus argumentos para votar por el candidato antioqueño y no hacerlo por la fórmula del Pacto Histórico.

“Hay dos maneras de hacer política social”, señala Uribe. “Con odio, espantando al sector privado. Petro trata de disimularlo. Francia lo reafirma. O incrementar la política social y al mismo tiempo estimular la empresa privada, aumentando la confianza de inversión, para construir bienestar para todos”.

El ataque, más que directo, hacia los dos candidatos de izquierda, sugiere que de seguir considerando la elección de los mismos, Colombia podría ver un retroceso en varias de las políticas actuales y esto, a posteriori, afectaría de manera drástica al país. “Petro-Francia: odio de clases. La otra alternativa: economía fraterna”.

El guiño en la última línea del comentario parece ir dirigido a Fico Gutiérrez, quien recientemente se ha mostrado confiado y de buen ánimo ante las personas frente a las que se ha presentado en esta recta final de su campaña. Fico ha llenado plazas en distintos lugares del territorio nacional, y desde distintos puntos, grandes multitudes se han congregado para escuchar sus propuestas. Desde el Eje Cafetero y Cartagena, pasando por Sincelejo, el candidato va sumando adeptos. Aclamado por muchos ha salido de estas congregaciones.

Este apoyo de la gente hacia sus ideas, no solo es una buena noticia para Fico, sino para la democracia en el país, según algunos analistas, pues permite ver que existe una alta posibilidad de que el poder no vaya inclinado hacia un solo lado. ¿De dónde están saliendo tantas personas? Es vital el apoyo que el candidato ha recibido desde que César Gaviria anunció que los miembros del partido liberal votarían por él. Es la influencia de toda una estructura política con la que no contaba antes.

“Yo sé que a mí me conocen pocos, pero poco a poco lo lograré”, ha dicho en su momento el candidato que, ahora, parece tener, además, el apoyo del uribismo. Habrá que ver si le complica las cosas a Gustavo Petro y Francia Márquez, como sugiere Uribe en su video.





