Pelea entre el alcalde (e) de Medellín, Juan Camilo Restrepo, y la secretaria de Gobierno de Quintero

El alcalde (e) de Medellín, Juan Camilo Restrepo Gómez, fue recibido entre críticas por parte del gabinete de Daniel Quintero. Foto: Captura de pantalla

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó una conversación entre el alcalde encargado por Iván Duque, Juan Camilo Restrepo, y la secretaria de Gobierno de la ciudad, María Camila Villamizar.

En la conversación, Restrepo asegura que no había autorizado la realización de un supuesto consejo de gobierno ampliado y pidió que no lo realizara.

Me he enterado de que mañana se va a realizar un consejo de gobierno ampliado, le quiero informar que no he autorizado la realización del mismo. Y en caso de que se realice será contrario a mi voluntad y decisión

Luego de que Villamizar respondiera que no se trataba de un consejo de Gobierno sino un comité de seguimiento a los proyectos de la ciudad, el alcalde encargado canceló esa reunión

“Tristemente, el alcalde delegado por el presidente Duque me exigió cancelar una reunión de gabinete que como jefe de gabinete tengo las facultades; es más, es mi deber legal realizarla, pero él me exigió y yo debo decir que siento incluso que me amenazó”, sostuvo Villamizar.

Por su parte, Restrepo, de manera retadora, dijo que jamás la había amenazado, que lo único que hizo fue pedir que no se hiciera la reunión sin su presencia.

“Amenazarla de qué. Decirle que no se haga la reunión en contra de mi voluntad, eso es amenazarla de qué”, sentenció en tono molesto Restrepo.

El alcalde encargado dijo que lo ocurrido no puede seguir pasando, pues deberían invitarlo a la toma de decisiones sobre los temas de la ciudad.

Yo no puedo permitir que no me inviten, ni me participen, ni consulten una instancia que es decisiva frente a los temas de la ciudad, siendo yo el alcalde encargado que tengo que poner la cara a la opinión pública

Sostuvo que no puede contestar mensajes a diario al alcalde suspendido, pues no tiene tiempo para gobernar, por lo que le pidió a los funcionarios de la alcaldía de Medellín que desarrollen con normalidad el funcionamiento de la administración.

Ahora me reúno con la secretaría de infraestructura para un plan de atención a la malla vial de la ciudad, con el director del Inder para analizar los espectáculos planteados en el estadio Atanasio Girardot y con la secretaría de salud para analizar algunos temas.

Por su parte, en el Concejo de Medellín pidieron que se cree un ambiente de consenso, pues el enfrentamiento político afecta a la ciudad y a sus habitantes.

“La ciudad no puede paralizarse y no puede detenerse, hoy está la ciudadanía por encima de todos, está Medellín”, expresó Lucas Caña, presidente del Concejo de Medellín a Caracol Radio.

Por su parte, Juan David Duque, secretario privado de Medellín, publicó un comunicado en el que pide a los funcionarios públicos que denuncien a Juan Camilo Restrepo por acoso laboral. De acuerdo con el documento, el alcalde encargado estaría pidiendo la renuncia de los funcionarios o los declararía insubsistentes si no le hacen caso.

El secretario Duque dijo que por Ley de Garantía no se puede declarar la insubsistencia y por eso, “acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política, por lo cual cualquier amenaza con declaratorias de insubsistencia o despido es considerada falta gravísima”.

