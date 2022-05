Boca Juniors se pronuncia sobre la nueva denuncia contra el colombiano Sebastián Villa

El colombiano Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de haber sido denunciado por agresión sexual, tentativa de homicidio y violencia de genero en Argentina. Esta es la segunda vez que el atacante se ve envuelto en problemas legales en el país al sur del continente por agresión en contra de sus parejas.

Ante esta situación el equipo ‘Xeneize’ se vio obligado a emitir un comunicado donde asegura que el caso fue tomado por el departamento de Inclusión e Igualdad. Sin embargo, no informa que el jugador haya sido separado del plantel, el cual se encuentra concentrado desde el pasado jueves para el partido de semifinales de la Copa de la Liga Argentina contra Racing Club.

Boca Juniors se puso a disposición para aclarar lo sucedido velando por que estas situaciones no se vuelvan a repetir. El comunicado reitera que al interior hay un protocolo que se basa en los principios esenciales de aplicación como la prevención, asesoramiento y asistencia, respeto y privacidad, confidencialidad, entre otros.

Pese al problema legal, el colombiano se perfila para ser titular en el partido que se jugará este sábado a las 3 de la tarde en el estadio de la ciudad de Lanús. Junto a él estarán en el frente de ataque el paraguayo Óscar Romero y el argentino Darío Benedetto.

Comunicado de Boca Juniors sobre el caso de Sebastián Villa

“Boca Juniors le informa a los socios y socias del club, hinchas, medios de comunicación y al público en general, que el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa y una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, aprobado el 12 de agosto a través de la Asamblea de Comisión Directiva.

Como en cada situación que involucre a una persona del club, Boca Juniors se pone a disposición, brinda el acompañamiento correspondiente y redobla sus esfuerzos para seguir creciendo como institución en los valores que inspiraron el actual protocolo y que se basa en principios esenciales de aplicación como la prevención, asesoramiento y asistencia, respeto y privacidad, confidencialidad, entre otros”.

La denuncia en contra de Sebastián Villa

El nuevo escándalo que sacudió la interna de Boca Juniors apunta, nuevamente, sobre el colombiano Sebastián Villa. Una mujer, cuya identidad permanecerá de manera anónima, entabló una demanda por los cargos de tentativa de homicidio, agresión sexual y violencia de genero. Los hechos habrían ocurrido el 26 de junio del año pasado, cuando el futbolista mantenía una relación sentimental con la mujer.

En el relato de la acusación realizada por la mujer (iniciales R. D.) se advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca, en el domicilio del futbolista colombiano. Según pudo corroborar Infobae, la presentación ya se le otorgó a la oficina de un fiscal especializado en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas.

Entre otras líneas, el escrito de la damnificada ,al que Infobae tuvo acceso, manifiesta que en el marco de una escena de celos, y luego de haber ingerido más de una botella de whisky inició el episodio: “(Villa) comienza acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza , impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”. La mujer afirmó que fue abusada por el jugador y que durante esa agresión se fue “quedando sin aire” producto del accionar de Villa.

Cabe recordar que en 2020, el mismo futbolista ya había tenido una acusación judicial por violencia de género que recibió de parte de su expareja Daniela Cortés, caso por el que todavía está pendiente una audiencia oral. Ahora, es otra mujer quien lo denuncia por abuso sexual y tentativa de homicidio.

SIGA LEYENDO: