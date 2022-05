La historia del hombre linchado por “asesinar” a una joven en Necoclí, Antioquia: “Lo mataron miserablemente”

Lincharon a un extranjero al que acusaron de matar a una jovencita por robarle en Necoclí, Antioquia. Foto: (Colprensa)

En Necoclí, Antioquia, la comunidad tomó justicia por mano propia luego de que un sujeto al que identificaron como de nacionalidad venezolana asesinó a una joven de 21 años a tiros e hirió al conductor de un vehículo que se movilizaba por las vías del sector. En represalia, los ciudadanos lo golpearon hasta matarlo.

La vmujer a la que el supuesto extranjero agredió era estudiante de enfermería y cursaba cuarto semestre, según documentaron medios locales. De acuerdo con la alcaldía de Necoclí, los hechos se desataron luego de que los ocupantes de una camioneta que supuestamente iba para Montería desataron una riña, lo que habría causado el fatídico suceso.

“Una joven se lanza del vehículo, otra persona se baja, le dispara y la asesina. Sale el conductor en protección de la joven y también es herido con arma de fuego. La persona se queda sin municiones y sale corriendo hacia un potrero. La comunidad viendo la situación y con rabia lo persigue y terminan linchándolo, atacado con madera y machete y también es asesinado”, relató el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón, en diálogo con la emisora Caracol Radio.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 9 de mayo hacia las ocho de la mañana. En redes sociales, por su parte, se viralizó un video en el que se ve cómo la comunidad corretea al agresor hasta atraparlo, lo someten en los pastos de un potrero de ese municipio y lo golpean hasta quitarle la vida con palos y otros elementos.

El cuerpo del supuesto asesino quedó tirado en el piso y posteriormente los mismos habitantes de ese municipio sacaron los restos a la vía pública para que las autoridades hicieran el levantamiento, según informan varios portales informativos regionales.

El mandatario de ese municipio antioqueño aseguró que las autoridades ya están al tanto del crimen y esperan que, una vez despierte el único sujeto que quedó vivo tras el ataque, se conozcan los motivos por los que se desató la pelea que, desafortunadamente, dejó a los dos muertos. Cabe anotar que el alcalde necoclicense también dijo que el sobreviviente es pareja de la enfermera agredida.

Sin embargo, el papá del sujeto acusado de haber accionado el arma y acabar, presuntamente, con la vida de la joven estudiante se pronunció, defendió a su hijo y aseguró que duda mucho de los crímenes por los que acusan a su familiar. Es más, hasta cuestionó a la turba enfurecida que lo mató a palo.

“Era un muchacho muy servicial con todo el mundo, él era una persona muy culta, muy educada, muy trabajador, el más noble de mis hijos era él y me lo mataron miserablemente”, señaló el señor Flavio Baquero en testimonios recopilados por el portal Minuto 30.

Cabe anotar que el hombre aclaró que su hijo no era oriundo de Venezuela e informó que nació en la capital de Boyacá, Tunja. Inclusive, aseguró que su hijo se llamaba igual que él y se mostró anonadado y muy triste por la linchada que acabó con la vida de Flavio, quien habría accionado el arma. “Hace 15 días dijo que viaja a Montería para que le pagara la plata porque el señor no se la había querido consignar (…) me dijo que se había tomado unos tragos con ese señor y me llamó a decirme que el lunes o martes le pagaban el dinero en Montería y que a más tardar el miércoles estaba en la casa y ya no supe más de él”, contó el papá del hombre al citado portal antioqueño.

Además, aseguró que su hijo no era violento, que tenía 33 años y que el dolor que le había causado su deceso no lo comparaba con nadie. Así mismo, dijo que su esposa, la mamá del supuesto asesino también estaba destrozada.

«Mi hijo era muy colaborador, el parecía un niño, tenía 33 años pero parecía un niño y él de malo no tenia absolutamente nada, no me explico qué pasó, imagínese el dolor para mí y para mi esposa cuando vimos ese video de la forma en que murió, usted no se imagina el dolor que tenemos nosotros», contó Flavio a Minuto 30.

