La Corte Suprema de Justicia realizó una inspección en el Congreso por la investigación en contra de Piedad Córdoba

(Colprensa - Camila Díaz)

La Corte Suprema de Justicia continua en el proceso contra las múltiples denuncias que tiene la excongresista y Senadora electa Piedad Córdoba. En una inspección adelantada por la Magistrada Cristina Lombana, se llevó varios documentos del Congreso de la República que servirán para la investigación que se adelanta en contra de Córdoba.

En la indagación realizada por el alto tribunal hubo un interés en especial por documentos que poseían información de nomina de los entonces asesores de Piedad Córdoba. Una de las denuncias que le han realizado a la excongresista es por presuntas irregularidades en los sueldo a sus funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo.

Pero sin duda alguna Andrés Vásquez, es uno de los exasesores que tiene en serios aprietos a Córdoba debido a sus declaraciones. Según indicó Vásquez, la excongresista tenía intereses políticos en la liberación de secuestrados: “Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión por el intercambio humanitario (canje de secuestrados por guerrilleros presos) y, por eso, que Ingrid no fuera liberada de primera para ella era importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz”, señaló en una de las declaraciones que ha mantenido la polémica para la Senadora electa.

Los comentarios y señalamientos de Vásquez, Piedad Córdoba los ha calificado como acciones de resentimiento de alguien que tiene un interés particular: “Ese muchacho para mí era como un hijo. ¿Y de dónde arranca el problema con ese muchacho? Porque cuando a mí me indemnizan por el despido me dan como 2.000 millones de pesos. Y el tipo juró a taco que yo le tenía que dar plata a él y plata a otros dos muchachos que porque a ellos yo también los tenía que indemnizar y yo me paré en la raya y le dije que no. De ahí empezó la joda con ese muchacho”.

Pero no es solamente el tema de los secuestrados, los acercamientos con Alex Saab y otros empresarios y testaferros del régimen de Maduro, tienen investigando a la Magistrada Lombana, quien junto con el Congreso acordó realizar una búsqueda de estos documentos puesto que varios de ellos datan de hace más de diez años.

Sobre más información de la excongresista, para el próximo 17 de mayo quedó agendado el primer encuentro entre Piedad Córdoba y la Comisión de Ética y Garantías del Pacto Histórico, en el que se escuchará la versión de la senadora electa sobre sus presuntas visitas a varios extraditables que están las cárcel y sobre la investigación preliminar en su contra por presunta captación masiva y habitual de dinero.

Los integrantes de la comisión serán Jaime Dussan del Polo Democrático, Dagoberto Quiroga de Colombia Humana, Yamila Santos de Mais, Nixon Padilla de Unión Patriótica y Paulino Riascos de Alianza Democrática Amplia (ADA).

De acuerdo con información de Blu Radio, la senadora electa no ha confirmado su asistencia.

Vale recordar que la senadora electa Piedad Córdoba fue retirada de las actividades de la campaña presidencial por solicitud del propio candidato y líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, expresó el aspirante Petro a través de su cuenta de Twitter.

