Íngrid Betancourt se quejó de que candidatos que no lideran las encuestas han sido víctimas de insultos y señalamientos

La candidata presidencial, Ïngrid Betancourt también se refirió a la decisión tomada por el CNE de no pagar los aportes para las campañas. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Las campañas presidenciales comienzan a tomar su último rumbo de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo y los candidatos buscan la forma de seguir ganando adeptos en estas últimas semanas. La última encuesta realizada por Yanhaas el pasado martes 10 de mayo, reveló que Gustavo Petro se mantiene liderando la intención de voto, mientras que la candidata Íngrid Betancourt es superada ampliamente por varios de sus contrincantes políticos, incluso por el voto en blando y los que aún no tienen claro por quién votar.

En la primera vuelta Gustavo Petro comanda la lista con una intención del 40 %, seguido por Federico Gutiérrez con el 21 %, sigue el voto en blanco con el 13 %, Rodolfo Hernández aparece en la cuarta casilla con 12 %. seguido por Sergio Fajardo quien cuenta con un 7 % de intención de votos. Los que no saben y no responden suman el 6 % y después aparece la candidata Íngrid Betancourt con el 1 %.

Betancourt se refirió a una situación que se viene presentando con los candidatos que no se encuentran liderando las encuestas, por lo que en la realización de la firma de pacto por una campaña pacífica, incluyente y sin discriminación, el cual fue promovido por diferentes organizaciones, señaló algunos puntos a tratar y que según la candidata “afectan la realidad de firmar este tipo de acuerdos”.

También puede leer: “Colombia tiene que ser un país donde los niños puedan ser felices y eso pasa por el deporte”: Ingrid Betancourt

“Me han convocado, como candidata presidencial, a firmar el pacto por una campaña política pacífica, incluyente y sin discriminación. Obviamente, lo vamos a firmar, pero sí me parece que tenemos que llamar la atención sobre hechos que afectan la realidad de firmar este tipo de acuerdos”, afirmó Íngrid Betancourt.

Esta campaña fue firmada el pasado miércoles 11 de mayo por los candidatos Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo; Gustavo Petro, por su parte, aseguró que firmará los documentos en los próximos días. La candidata por el partido Verde Oxígeno, señaló que algunos candidatos, que no lideran las encuestas, han sido víctimas de insultos y señalamientos por parte de los aspirantes presidenciales que firmaron el pacto.

Luego advirtió que, “estamos hablando de inclusión y no discriminación, y se firma el pacto en ausencia de los candidatos que no están punteando en las encuestas. Candidatos, entre otras, que son las mayores víctimas de discriminación, no inclusión y ataques violentos, como los que hemos sufrido en nuestra campaña con señalamientos personales, insultos por parte de grupos que acaban de firmar este acuerdo”.

Para Betancourt, en las actuales elecciones se están violando las garantías de los candidatos y esto se vio reflejado en, “la Ley de Garantías que se violó en el congreso, las elecciones del 13 de marzo que dieron como resultado un millón y medio de votos salidos de no sabemos dónde. donde finalmente vemos que hay más votos que votantes y no somos capaces de llamar eso fraude y hacer que tenga las consecuencias y las repercusiones legales que este tipo de resultados aberrantes debería tener”.

También puede leer: Íngrid Betancourt critica al Consejo Electoral y al Ministerio de Hacienda por las dificultades en el giro de los anticipos

La candidata presidencial se refirió nuevamente a la decisión del CNE de no pagar los aportes para las campañas debido a que no cumplen con ciertos requisitos. “¿Cómo es esto que si estamos hablando de no discriminación e inclusión, el mismo Consejo Nacional Electoral, con razones totalmente aberrantes toma la decisión de no darle los aportes de campaña a estos partidos?, exigiendo unos requisitos que simplemente no se pueden cumplir por el hecho de haber nacido en el año 2021 y, de no poder mostrar resultados electorales en el 2018 y con toda esa ilógica puesta en escena, nos siguen castigando sin poder tener la posibilidad de tener publicidad en radio en televisión, porque el estado nos está castigando, ¿Cuáles son las garantías, cuál es la no discriminación?”.

SEGUIR LEYENDO: