Jóvenes que habrían abusado sexualmente de una menor de 13 años en un colegio de Bogotá continúan en la institución

Denuncian que los presuntos jóvenes que abusaron sexualmente de una menor de 13 años en un colegio de Bogotá aún continúan estudiando allí.

Un estremecedor hecho ha indignado a la capital de la República y al país en general, una lamentable situación se ha venido presentando en una institución educativa de la localidad de Antonio Nariño, donde cuatro estudiantes del Colegio Jaime Pardo Leal, habrían abusado sexualmente de una menor de 13 años en dentro de la misma institución, la joven denunció que esta situación se venia presentado desde hace cuatro meses.

Pues ahora la madre de la menor abusada señaló que los agresores de la niña no han recibido ninguna sanción sino que por el contrario continúan estudiando en la institución. “No me dicen nada productivo, el ICBF me dicen que ellos como adolescentes tiene derecho al estudio, pero no podían seguir en el colegio por el daño que han hecho, eso me dieron a entender cuando hablé con dos orientadores, al colegio no le interesa”, indicó la madre la menor en un testimonio emitido por La W.

La madre de niña que resultó presuntamente agredida por los cuatro jóvenes, indicó que este tipo de actitudes resulta revictimizante para la menor: “Ellos me las subían al quinto piso, eso es desde hace 4 meses, ella me dice que son 4 jóvenes, yo solo quiero que se haga justicia, que el colegio haga algo, que uno se sienta seguro, pero la solución de ellos es que ellos son niños y tienen derecho, me dan a entender que mi hija no tiene derecho a nada , prácticamente no les importa, no siento el respaldo de los profesores y eso que ella está desde primaria ahí”.

En medio de las denuncias la Secretaría de Salud se pronunció en contra de estas situaciones e indicó que brindaran el acompañamiento debido a la menor. “Este tipo de situaciones nos preocupan y nos causa mucho dolor y haremos acompañamiento a la niña que fue víctima y a su familia, lo mismo que a todos los involucrados que lo requieran. En la Secretaría de Educación somos líderes en procesos de prevención de violencia sexual y violencias basadas en género”.

La denuncia se supo a través del periódico El Tiempo, donde la tía de la menor indicó que debido a los cambios que estaba teniendo la niña decidió vigilarla y notó que en sus cuadernos estaban escritas obscenidades, allí fue donde la familiar de la joven dedujo los problemas que estaba afrontando su sobrina.

“Ella entró a estudiar una semana después que sus compañeros. Suelo ayudarla con sus tareas, más cuando la pasaron de quinto a sexto, que solo es jornada de tarde en ese plantel ... Pero, al trascurrir un mes de su entrada, ella llegaba sin apuntes a la casa. Yo le preguntaba que entonces para qué iba si no tomaba notas. Inocentemente la regañábamos y ella solo nos decía que no alcanzaba a copiar ... Nos sorprendimos cuando en una de sus hojas vimos pintado un pene y groserías. Inmediatamente le dije a mi hermana que no era normal que sus compañeros le pintaran esas cosas a Sofía en sus cuadernos”, comentó la tía de la niña en testimonios recopilados por el diario El Tiempo.

Hasta la fecha se conoce que la niña fue traslada al Policlínico del Olaya, en donde fue atendida por médicos y psicólogos. Fue revisada y, en efecto, se conoció que había sido víctima de acceso carnal violento. Así mismo, se realizaron exámenes médicos para descartar embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Este caso suma el agravante de que la niña ya había denunciado a las autoridades del colegio, sin embargo, dijo la víctima, siempre fue ignorada.

