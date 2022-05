Gobierno nacional busca opción renta vitalicia para quienes no alcanzan la pensión

Los adultos mayores que no alcancen a tener los requisitos para pensionarse podrían contar con una ayuda del Gobierno.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el Gobierno nacional trabaja en dos decretos que buscan garantizar que las personas que no puedan acceder a una pensión no queden desprotegidas cuando cumplan la edad. De acuerdo con el ministro de la cartera laboral, Ángel Custodio Cabrera, el objetivo principal es ayudar a quienes hicieron algunos aportes al Sistema de Pensiones, pero por alguna razón no pudieron acceder a la pensión.

El primer caso permitirá a las personas que no se han pensionado y han realizado aportes al Sistema de Pensiones, trasladar al programa de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, los recursos sobre los cuales el gobierno otorgará un 20 % adicional para que puedan gozar de una renta vitalicia, sí y solo sí manifiestan su intención en un plazo no mayor a seis meses.

“Lo que se pretende es que aquellas personas que no puedan pensionarse no queden desprotegidas, y tengan una nueva opción de ingresar con esos ahorros de toda su vida al mecanismo BEPS, y de esta manera poder seguir ahorrando, a lo que la nación les pondrá un 20% adicional”, puntualizó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera

El otro caso, contempla que las personas que hayan ahorrado en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, puedan convertir ese dinero en semanas y así completar los requisitos y obtener una pensión de por lo menos un salario mínimo dentro del Sistema de Pensiones.

El Ministerio de Trabajo aclaró que las iniciativas parten de unos decretos que se encuentran en borrador e hizo claridad que la decisión que tomen las personas mayores sobre su pensión será voluntaria.

Actualmente, cuando los afiliados al Sistema General de Pensiones no cuentan con los requisitos mínimos para obtener una pensión de vejez y ante la imposibilidad de seguir cotizando, pueden solicitar a su fondo de pensiones la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos.

Así está el panorama de pensiones en Colombia

Recientemente, la gerente de Administración de Cuentas Individuales del programa BEPS, Yohanna Guerrero, afirmó que, “tenemos el desafío de llegar a 1.941.604 personas en Bogotá, que ganan menos de un salario mínimo y por esa razón, aún no cuentan con protección económica en su vejez.

Es por ello, que con el PPS buscamos incluir bajo la sombrilla de la protección social a todas estas personas y brindarles alternativas con las que hasta hoy no cuentan. El piso les permite mantener su afiliación al Régimen Subsidiado en Salud, acceder a un Seguro Inclusivo que los protege ante siniestros de su oficio y estar protegidos en la vejez con un ingreso fijo a través del programa BEPS de Colpensiones. Todo colombiano debería estar protegido en sus años dorados.

Casi la mitad de la población colombiana carece de protección social. El 52,50 % de la población del país percibió al menos una prestación social el año pasado. Según un informe de la OIT, el 47,5 % de las personas no percibieron ninguna prestación en 2020.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno nacional, en 2021 había 7,1 millones de personas mayores de 60 años. Para 2031 se espera que esta cifra suba a 10 millones de personas. Y, hasta ahora, el Estado colombiano estaba en mora de poner las bases de implementar una política pública que le haga frente a este fenómeno.

Y es que la población de adultos mayores ha ido creciendo, solo en 2018 se reportaba que había 6.216.848 personas mayores de 60 años viviendo en Colombia. Pero en 2022, las personas de esa edad se incrementaron hasta los 7.412.407. Esto implica, entonces, que hay 1,2 millones de adultos mayores más que hace cuatro años

