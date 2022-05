Proyecto de ley busca prohibir las "terapias de conversión" contra la población LGTBIQ+ en Colombia. Foto: prensa Mauricio Toro.

Durante la mañana de este martes 10 de mayo y ante el Congreso de la República se radicó el proyecto de ley denominado como Inconvertibles, con el que se busca que a las personas homosexuales en Colombia no se les practiquen terapias de conversión, también conocidas como ECOSIEG.

La iniciativa es impulsada por el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro, quien desde hace varios meses atrás ha dicho que trabaja en esa iniciativa, que tiene como fin que se respeten las orientaciones sexuales de las personas gays, lesbianas y demás integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Para el congresista, intentar “cambiar o reprimir la orientación sexual y/o identidad de género de las personas, para imponerles una conducta heterosexual cisgénero, y llamar a esas violencias una “terapia de conversión” es un clara violación a nuestros derechos que hoy, están protegidos por la Constitución”, señaló tras la radicación del proyecto, a su vez que dejó otros cuestionamientos al respecto.

“Este proyecto de ley es tan importante, porque prohíbe que la diversidad sexual sea considerada como una enfermedad mental, y en consecuencia, sanciona estas prácticas tan violentas que de manera disfrazada, pretenden lo imposible: corregir, cambiar, e invisibilizar las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Porque no hay nada que curar, porque las mal llamadas #TerapiasDeConversión no son terapias, son prácticas violentas que intentan lo imposible: borrar la identidad de género de las personas”, dijo el representante.

Cabe recordar que Mauricio Toro es uno de los congresistas abiertamente homosexuales de la nación y por eso, desde que llegó al Congreso, ha trabajado para reivindicar a los miembros de la comunidad a la que pertenece. Es más, durante el 2021 recibió miles de firmas en símbolo de un mandado ciudadano que le permitió impulsar el proyecto que hoy busca ser ley en Colombia.

“Son terapias a las que son sometidas personas de la población LGBT por medio de tortura, violaciones, electrochoques, tortura física y psicológica para tratar de cambiar su orientación sexual. Aquí no hay nada que curar, no hay nada que cambiar, somos inconvertibles, somos orgullosos de lo que somos y por eso estamos trabajando en este proyecto ley”, aseveró Toro, quien aseguró que tiene cifras de que una de cada cinco personas homosexuales se sometida a ese tipo de procedimientos.

De hecho, el proyecto que radicó ante el parlamento colombiano fue respaldado por una investigación del portal periodístico Volcánicas, que evidencia los vejámenes a los que se deben someter quienes se practican terapias de conversión.

En esa investigación se evidenciaron los testimonios de varios ciudadanos que recibieron ese tipo de procedimientos ampliamente cuestionados desde diferentes sectores. “La denuncia de todas las violencias patriarcales ha sido una línea parte fundamental de nuestra línea editorial desde el inicio y poder ver cómo los resultados de esta investigación se suman a la social y política en contra de violencias como las ecosieg, reafirma nuestro compromiso con el periodismo feminista”, señaló Matilde de los Milagros, editora general del Volcánicas.

El medio en mención no fue el único que apoyó la iniciativa. Es más, la organización global por los derechos LGBT+ All Out ha venido realizando múltiples eventos y campañas tanto en Colombia como en otros países del mundo para que se desestime el uso de las terapias de conversión en el país.

“Gracias a estos esfuerzos, evidenciamos que los ECOSIEG siguen sucediendo en Colombia y están violentando a las personas LGBT+. Conociendo las historias y los graves efectos que estas “terapias” tienen en las víctimas, nos damos cuenta de la importancia que tiene este proyecto de ley para la sociedad colombiana”, expresó Andrés Forero Ordóñez, gerente de campañas para América Latina en All Out.

