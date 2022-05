General retirado de la Policía asegura que nunca se reunió con Gustavo Petro en España

En el mes de marzo se dio a conocer que el mayor General de la Policía, Fabio Hernán López, había presentado su retiro de la institución tras trabajar en la institución por más de tres décadas y haber ocupado diferentes cargos como director de Seguridad Ciudadana, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, comandante Departamento de Policía Cauca y jefe del Grupo de Investigaciones Generales de la Sijín de la Metropolitana de Bogotá, entre otros.

En ese momento la institución aseguró que se encontraba trabajando en un proceso de Transformación Integral para ofrecer “un servicio más eficiente a los ciudadanos”, y que, en medio de este, se aceptaba el retiro del general, a quien agradecían y reconocían su trayectoria al servicio de los colombianos.

Sin embargo, luego se levantaron rumores de que todo habría sido gracias a que mientras se encontraba ejerciendo un cargo público en España se habría reunido con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro mientras este se encontraba visitando el país europeo.

Recordemos que Petro se reunió con el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, en su calidad de secretario general del Partido Socialista Obrero de España (Psoe). La reunión se desarrolló según informó el partido de gobierno, en la sede socialista principal del Psoe en Madrid, después de que el área económica y el propio Sánchez discutieran una reforma laboral que plantean adelantar.

“Estrechamos lazos para llevar a cabo políticas progresistas en Latinoamérica que garanticen el desarrollo de sociedades justas”, señaló el partido de izquierda a través de redes sociales al compartir las fotografías de la reunión, las cuales también compartió Sánchez en sus redes oficiales. Además, el senador de Colombia Humana fue recibido por el líder socialista y expresidente de España, Felipe González.

Debido a la creciente de los rumores que darían a entender que mientras López era funcionario se habría inmiscuido en política, el mismo general retirado aclaró lo sucedido y negó que se hubiera encontrado con el senador de la Colombia Humana y contó que ni siquiera él sabe el motivo por el que le pidieron su retiro, que se dio tras dos decretos presidenciales.

“Ni participación ni reuniones. Contrario a ello. Pido que muestren las pruebas (que de seguro no existen). Ni en España, ni en Colombia, nadie me ha invitado, ni me han hecho propuestas. Si esa fue la argumentación para cortar mi comisión y para presionar la salida Institucional, pues es falsa y falta de carácter”, aseguró a la Revista Semana.

Y agregó que aunque no conoce los motivos existieron reiteradas formas en la que lo presionaron para que de forma voluntario pasará su carta de retiro. Como lo mencionó El Tiempo, la primera vez que recibió una alerta sobre la situación fue en el mes de febrero cuando se terminó anticipadamente la comisión en España; y la segunda cuando fue ha pedir los 100 días pendientes de vacaciones y en la jefatura de Talento Humano le sugirieron pasar una carta de retiro voluntario.

“Desconocimiento total sobre la finalización de mi comisión en España. Además, tampoco sé qué pasó cuando llegué a Colombia, pues se registró presión por medio de la Dirección de Talento Humano para el retiro, sin explicaciones, sin ninguna aclaración y el mensaje fue claro: cortar la comisión para acelerar el retiro de la Institución sin el respeto y cortesía por el trabajo desarrollado en 36 años”, agregó el exfuncionario.





