David Ospina sin resolver su futuro: varios clubes están interesados, pero Spalletti lo quiere mantener en el Napoli

El futuro de David Ospina sigue siendo incierto. Foto: REUTERS/Ciro De Luca

David Ospina está teniendo una gran temporada en Italia, su equipo, el Napoli, está peleando por los primeros lugares de la Serie A y ya aseguró su participación a la Champions League del siguiente año. El colombiano ha sido clave en el buen momento del equipo que, pese a que ya no tiene oportunidades de ser campeón de la Serie A, sí ha logrado ser uno de los grandes protagonistas a lo largo de la temporada. El entrenador Luciano Spalletti está feliz con el desempeño del guardameta, quien nuevamente le ganó el pulso en la titularidad al italiano Alex Meret.

Ahora, la gran duda que ronda sobre el club italiano es sobre la continuidad de David Ospina en el arco del Napoli, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con respecto a su renovación e incluso se dijo en algún momento que el club no tenía pensado renovar a Ospina, algo que ha sido desmentido por la prensa italiana la cual afirma que el entrenador Spalletti le habría manifestado a las directivas del club que quería mantener al colombiano en el equipo por al menos una temporada más. En caso de no llegar a algún acuerdo, los partidos ante Genoa y Spezia podrían significar su adiós del equipo.

David Ospina está teniendo su temporada más regular en muchos años, ha disputado 32 partidos entre Serie A, Coppa de Italia y Europa League. Cuenta con 2.836 minutos en el campo de juego y es una de los grandes referentes del equipo en la actualidad. Sus buenos momentos en esta temporada han hecho que muchos se replanteen sobre la renovación de su contrato. El salto de Alex Meret como portero titular del club sería una de las grandes razones para no mantenerlo en la plantilla. Desde Italia afirman que las conversaciones están congeladas y parece que no avanzan mucho.

También puede leer: David Ospina, cada día más cerca del Real Madrid si no renueva con el Napoli

El medio italiano Calciomercato.com aseguró que no hay avances en la renovación de David Ospina y al llegar el 3 de junio quedaría libre para firmar con cualquier equipo. Una situación podría cambiar este panorama es que el entrenador Luciano Spalletti ha manifestado que quiere contar con David Ospina en la siguiente temporada, aunque el club ya habría tomado la decisión de no renovarle.

“Dos partidos más con la camiseta del Napoli y luego podría ser el adiós. Su propio agente en los últimos días ha declarado que se liberará en un traspaso gratuito. Spalletti no lo querría perder, espera tener al ‘Patrón’ (como lo llaman en el vestuario) aún defendiendo los postes azules. Hasta la fecha, no se ha hecho ningún progreso, la situación está estancada y el Napoli parece estar listo para pasar página”, afirmó el medio italiano.

Esto le puede interesar: Con derrota, David Ospina llegó al centenar de partidos vistiendo la camiseta del Napoli

El colombiano cuenta con una enorme experiencia bajo los tres palos y ha sido una de las grandes figuras de la Selección Colombia en los últimos años. Ospina también ha despertado el interés de varios clubes que han preguntado por él como es el caso del Inter de Milán, Atalanta y la Lazio en Italia, mientras que también se ha dicho que el Real Madrid lo ve como una opción y una alternativa para el potero Courtois.

El medio italiano Corriere dello Sport se refirió a esta posibilidad hace algunas semanas, afirmó que si el portero colombiano renueva con Napoli, el portero Meret será libre, razón por la cual los directivos buscarían mantener al italiano en la plantilla. Sobre un posible fichaje con el Real Madrid, aseguró que, “Ospina ha elegido su propio futuro: la posibilidad de que se abra una puerta en el Real Madrid quedó en pie”.

SEGUIR LEYENDO: