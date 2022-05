Asesinado líder de la barra del Deportivo Independiente Medellín

Según con la Policía, unos encapuchados que se transportaban en una moto le dispararon a ’Batox’ como era conocido Quintana, uno de ellos portaba un buzo de color gris. Foto: Twitter @chatarrerox1998

En el municipio de Itagüi, Antioquia, fue asesinado el líder y fundador de la barra brava “Chatarrerox” del Deportivo Independiente Medellín, identificado como Luis Jonathan Quintana, de 36 años.

En el sur del Valle de Aburrá, en el barrio Santa María 2, el hombre fue víctima de un ataque sicarial el pasado 7 de mayo, cuando fue impactado en cuatro ocasiones en su cuello con un arma de fuego. Quintana se encontraba cerca de un supermercado del sector en donde fue abordado por los sicarios.

Según con la Policía, unos encapuchados que se transportaban en una moto le dispararon a ‘Batox’ como era conocido Quintana, uno de ellos portaba un buzo de color gris.

El general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana, informó que el homicidio sería por disputas internas entre bandas criminales del municipio de Itagüi. Pero el hecho es materia de investigación.

De acuerdo a las autoridades, vecinos del sector llevaron a la víctima al hospital San Rafael en un vehículo particular donde falleció en el centro médico antes de ser atendido.

“Aquí hay dos factores, uno asociado a la intolerancia pero como consecuencia de actividades criminales. Entonces, estamos en la investigación y ya tenemos algunos adelantos, ya tenemos algunas versiones que nos podrían también indicar que prontamente podrían ser capturados los que generaron este homicidio”, relató el oficial.

En lo que va corrido de 2022 en el municipio de Itagüi lleva siete asesinatos.

De esta manera despidieron a Luis los de la barra brava de Independiente Medellín. Foto: Twitter @chatarrerox1998

Jaguares sí se presentó al partido contra Independiente Medellín y ganaría por W

Ante el anuncio del paro armado, decretado por parte del Clan del Golfo, como respuesta a la extradición de alias Otoniel, este viernes, el Independiente Medellín anunció que no se desplazaría hasta Montería para jugar su partido correspondiente a la fecha número 19 de la Liga BetPlay contra Jaguares de Córdoba, zona en la que ha habido un alto índice de hechos violentos por parte de este grupo paramilitar.

Por su parte, Acolfutpro le pidió a la Dimayor que aplazara el partido, pero el presidente del ente rector del fútbol colombiano, Fernando Jaramillo, dijo que el equipo comandado por Julio Comesaña “tendrá que atenerse a las consecuencias”.

Además, este sábado, Win Sports anunció que no habría transmisión del encuentro, pues no garantizaba la seguridad del personal de producción y periodístico en el traslado al estadio Jaraguay. Sin embargo, al final sí estuvo una cámara de televisión, Jaguares sí salió a la cancha, hubo himnos, fotos y el árbitro del compromiso dio tres pitazos para decretar que el cuadro visitante no se presentó y que la victoria sería para los locales.

Hay que tener en cuenta que previo a este compromiso, desde la Alcaldía de Montería se había anunciado, a través de las redes sociales, que estaba garantizada la seguridad de los participantes del partido.

Por su parte, el Independiente Medellín respondió un comunicado de prensa en el que contó que su solicitud de aplazar el compromiso fue negada en varias ocasiones: “El Equipo del Pueblo S.A. lamenta informar que la solicitud para aplazar el partido contra Jaguares FC en la ciudad de Montería hoy, fue negada dos veces por la Dimayor”.

SEGUIR LEYENDO: