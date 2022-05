Libro Tinto: la librería que se resiste a ‘parar’ durante el Paro Armado en Córdoba

Diseño a partir de fotografías (Jesúe Aviles Ortiz).

El ruido metálico de las metralletas comenzó a sonar en la mente de los habitantes de Córdoba desde muy temprano, a inicios de mayo. Las gentes, víctimas del miedo, y acatando las órdenes de las autoridades, decidieron cerrar sus negocios, cancelar las clases en colegios y universidades, y confinarse al interior de sus casas, como aquel día de 2020 en que se decretó la emergencia sanitaria por la llegada de la pandemia del Covid-19. Esta vez, el virus no era producto de las invenciones extravagantes de los científicos chinos, sino de la violencia instaurada, sin previo aviso y entrando a sus anchas, en todo el territorio.

Ni un solo policía en las calles, ni un vendedor ambulante. Córdoba entera se encerró ante la noticia de que los grupos armados se estaban tomando la zona. “Esto es cosa de las Autodefensas”, se comentaba, en medio de susurros, de ventana a ventana, entre las casas. Pero las autoridades en ningún momento le dieron crédito a este grupo por los panfletos que circulaban en las calles ni los mensajes en cadenas de WhatsApp que hicieron que el miedo circulara como si fueran memes virales que se ríen de alguna payasada del presidente colombiano.

Son centenares de familias las que, en medio de la incertidumbre, intentan llevar su vida. “Hay paro armado”, es lo que todos dicen, pero lo cierto es que todavía no se sabe quién está detrás, si el gobierno corrupto que se camufla entre los poderes estatales o la gente misma, cansada de esperar que haya un cambio en todo esto. “Toca llevarse lo que se pueda y esperar que esto no se complique”, dicen. Las filas de casi tres cuadras en frente de los almacenes de cadena y las estaciones de servicio permiten dar cuenta del estado de terror que viven las personas en Córdoba, al norte de Colombia.

Bomberos observan los restos humeantes de un autobús incendiado por integrantes del Clan del Golfo en medio de un "paro armado" de cuatro días que ordenaron en el norte de Colombia en protesta por la extradición a Estados Unidos de su máximo líder Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', en una carretera del departamento de Bolívar, Colombia, 5 de mayo, 2022. Imagen tomada de redes sociales. Viviana Vargas, defensora de DDHH/Vía REUTERS ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO, NO HAY REVENTAS, NO HAY ARCHIVO

La realidad de las ciudades en el departamento no es la misma que la que viven los pueblos. Allí es donde todo está más caliente. En San José de Uré, por ejemplo, no hay energía que ilumine las calles y les permita a las personas encender sus radios o televisores para enterarse de lo que está pasando. La oscuridad es total, y para completar, hay amenaza de avalancha a causa de la temporada invernal. Si salen de las casas, corren el riesgo de ser acribillados, pero si se quedan, igual se condenan, porque de un momento a otro el techo se les puede venir encima.

En esta zona del país, y ante la situación actual, apenas si el estado se hace presente. Esta zozobra que viven hoy los habitantes de Córdoba no es nueva. La llevan a cuestas los 365 días del año. El terror es ya una condición casi que climática, con sus momentos altos y bajos. Los panfletos circulan cada vez con más continuidad, cada vez con más violencia. Nadie confirma o desmiente sus mensajes. El Ejército se hace presente en Montería, la capital, pero dejan desamparados a los territorios más alejados y en donde más se ubican los grupos armados. Han habido asesinatos, atentados y ataques directos con un único objetivo: dejar en claro quiénes están a cargo, y cuán inconformes están.

En zozobra se encuentran los habitantes de Antioquia, Sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, tras el anuncio del ‘Clan del Golfo’ de decretar un Paro Armado durante cuatro días por la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’.(Colprensa-El Colombiano)

El llamado Clan del Golfo mete miedo, pero los “buenos somos más”, ha dicho el mandatario municipal, refugiándose en la idea de que la capital, Montería, es una ciudad que tiene todo el empuje, todo el entendimiento para trabajar en contra de esta situación. La realidad es que la gente amanece, y así mismo se acuesta, como practicando para una maratón. Salen corriendo a buscarse lo necesario para sobrevivir, a cada hora del día, pero ya no hay casi comida, pues las tiendas no abren, y los implementos de aseo escasean. Las droguerías no están disponibles todo el tiempo y los hospitales no albergan más que uno o tres enfermeros por jornada. Lo único que queda, y pareciera que no es de utilidad, es una librería.

Ubicada en Montería, esta librería fundada por Lina María Tapia Barrera, con formación en ingeniera industrial y máster en Ingeniería, y Luis Fernando López Noriega, Magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo y candidato a Doctor en Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, se resiste a ‘parar’ en medio de la crisis que se vive en la ciudad. Sí, hay paro armado, pero poco importa, más allá del miedo, más allá de que se hayan tenido que atrincherar durante cerca de cinco días para ver cómo le hacían para seguir llevándole libros a la gente. Que falte todo, que falte la comida, pero nunca la esperanza, esa que los libros dan.

LIBRO TINTO

(Cortesía, Luis Fernando López).

“Libro Tinto inició con nosotros en el año 2019. Antes no era una librería real”, dice Luis Fernando López, fundador y librero del sitio. “Los dueños anteriores tenían libros pero muy pocos. Mi sueño desde siempre, incluso desde antes de conocer a Lina, mi esposa, era tener una librería. En el 2019 hicimos un esfuerzo y decidimos comprar el sitio. Así iniciamos en otro espacio más grande, más central. Y empezamos a darle este carácter de librería y plataforma cultural. Luego llegó la pandemia, que nos obligó a mudarnos. Así que nos fuimos a mi casa de infancia. La casa de mis padres. Y ahora sí tenemos un amplísimo catálogo de editoriales. Y ofertamos varias actividades a partir de nuestros clubes de lectura. El año pasado cerramos un proyecto de apoyo con el Ministerio de Cultura para el desarrollo de nuevas líneas o clubes: uno con enfoque de género, uno dirigido hacia la comunidad LGBTIQ, y otro para jóvenes”.

Infobae habló, en exclusiva, con los dueños de esta librería acerca de cómo enfrentan esta situación y la realidad que hoy viven los habitantes de Córdoba ante una situación que no ha sido controlada por el Gobierno Nacional.

¿Qué le puede ofrecer una librería a la gente, en medio de una circunstancia como esta?

Nosotros venimos desde mucho antes de que esto pasara trabajando en varios sentidos: ofreciéndole a los habitantes de esta ciudad no sólo libros que nos contextualizan acerca de las circunstancias de la violencia, sino también abriendo canales de diálogo con los lectores para reflexionar acerca de la importancia de la Memoria Histórica, las desigualdades, el trabajo con organizaciones feministas y LGBTIQ. Pero todo esto siempre lo atamos a la lectura. A la literatura. Al trabajo con las letras y las ideas que nos proponen los autores que hacen parte de nuestro catálogo”.

(Cortesía, Luis Fernando López).

Cuando se decretó el paro armado, ¿cómo se enteraron?

Esto se inició el jueves pasado. Al principio, creímos que todo era una manera de amedrentar por redes y nada más. Estos grupos, en cuanto a sus estructuras, nunca se desmovilizaron en los acuerdos llamados “EL PACTO DE RALITO”. Han operado aquí desde las AUC. Pero cuando fuimos a abrir la librería y yo me dirigí a dictar mi clase de literatura de ese día, empezaron a llegar imágenes de asesinatos, de carros incendiados, buses y también comunicados de estas fuerzas ilegales paramilitares.

Mis estudiantes estaban muy asustados y tocó cancelar la clase. Subí a mi cubículo y ahí esperé a ver qué decisión tomaba el Consejo Académico de la Universidad de Córdoba. Y a eso de las 11 a.m. ya era oficial: Todos teníamos que resguardarnos.

Cerramos librería. Recogimos a nuestro hijo y nos encerramos.

¿Cuál es la sensación hoy?

Imagínate vivir un encierro, como el de pandemia, con desabastecimiento y prohibición absoluta de salir de tu casa, y vivir otro muy parecido ahora, esta vez no por un virus, sino por la amenaza de muerte de delincuentes. La valentía se convirtió en miedo, rabia, impotencia y ganas de volver a la casa.

¿Qué se siente en las calles desde ese día, qué es lo que se ve?

Hay aún mucho temor para salir. La gente va saliendo, pero con mucha cautela. Los centros comerciales vacíos o con poca gente. Igual las principales avenidas.

Yo ahora mismo estoy en la Universidad de Córdoba, en mi cubículo y aquí no hay nadie. Lina, mi esposa, está en la librería.

El comercio se va reanudando de a pocos, ¿la librería está operando con normalidad?

Sí. Lentamente vamos reanudando. La librería la abrimos apenas hoy, lunes. Estuvo desde el día jueves. El viernes quisimos abrir, pero cuando pasamos por las calles del centro de la ciudad y no vimos a nadie, ni siquiera un policía en alguna esquina, decidimos no abrir y volvernos a la casa. En cinco días solo vendimos dos libros.

¿Han recibido algún apoyo para resistir esta situación?

Bueno, apoyo en el sentido de darnos fuerza, de sugerir posibles vías de comunicación con organizaciones de Derechos Humanos. Todo eso por redes sociales, de parte de otras librerías y nuestros lectores.

De parte de entidades gubernamentales no ha habido ningún apoyo, ni de la Alcaldía, ni de la Gobernación, ni la Defensoría del Pueblo. Nada.

En caso de seguir con esta situación, es decir, si llegan nuevas amenazas, tendríamos qué ver cómo hacemos para resistirnos a parar, y pensar qué hacer con Libro Tinto, para que continúe, a pesar de todo.

¿Cuál es el mensaje que le dan a los lectores?

Bueno el mensaje que a través de nuestra librería Libro Tinto podemos dar en estos tiempos aciagos es que debemos pasar cualquier circunstancia, sea trágica o bienaventurada, por el lente de los libros, de la lectura. Ahí y sólo ahí encontraremos las letras y las ideas que nos van a dar paz o que nos van a reconciliar o que van a cuestionar estos momentos con la vida. Es a eso a lo que le estamos apostando en Libro Tinto.





