Federico Gutiérrez aseguró que los “aliados criminales” de un candidato político lo quieren muerto

Federico Gutiérrez habla sobre los deseos de muerte en su contra.

En horas recientes, Federico Gutiérrez, candidato a la presidencia de Colombia, ha venido denunciando en sus redes sociales que, al parecer, hay un plan para hacerle daño. De acuerdo con lo que relató en su cuenta de Twitter, es triste ver como colegas suyos quieren destruirlo a él y a su camino por llegar a la jefatura del Estado. Destacó que más allá del daño moral que buscan hacerle, hay algunas personas a su alrededor que lo quieren ver muerto.

“Que tristeza saber que el plan del otro candidato y de sus más cercanos colaboradores (as), es “destruir” a sus contrincantes políticos y no pensar cómo avanza realmente Colombia . No les importa la superación de la pobreza. Solo quieren el poder para vengarse. Puro odio”, comentó en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de ‘Fico’ resultan de lo que recientemente ocurrió con la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien aseguró que Sergio Fajardo ya estaba ‘quemado’ y que tenía información para exponer de Gutiérrez.

“Yo voy a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico. Entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia, para no tomarla antes de tiempo y cuando empecemos a salir ustedes la puedan replicar por todas partes, puedan hacer la tarea de difusión”, se le escucha a la política en un video que ahora ronda por las redes sociales.

“La confesión es clara y concreta, ahora van por mí. Y lo más grave no sólo es el daño moral, lo más peligroso son sus aliados criminales que nos quieren muertos. Seguiré en las calles de nuestra, porque nos merecemos un mejor un futuro. Un cambio para mejorar”, comentó Federico Gutiérrez, en la mañana del pasado 8 de mayo.

“Que ellos sigan con su discurso de odio y de lucha de clases. Nosotros sigamos uniendo a Colombia. Sigamos proponiendo cómo construir un país mejor para todos”, añadió el candidato al mismo tiempo en el que compartió, de nuevo, un documento en el que se encuentra plasmadas sus propuestas.

Federico Gutiérrez aseguró que es necesario que las autoridades indaguen a la senadora pues, según él, lo dicho en el video es evidencia del supuesto plan para destruirlo. “Pido a las autoridades investigar la confesión del delito de parte de la señora Zuleta, escudera de Petro, de cómo según ella “ya a Fajardo lo quemamos”. Mi solidaridad con él. Y anuncian que van por mí. Política sucia e ilegal. Ojo Colombia. Amenazada la Democracia”, aseguró.

La electa senadora, en una entrevista con Blu Radio, realizada en la mañana de este 9 de mayo, destacó que el video hace parte de una declaración pública y abierta, que no está escondiendo nada, ni ella ni el movimiento político al que representa. A su vez, aseguró que no existe ningún plan para destruir a Fico o a su campaña, y que mucho menos existen planes para terminar con su vida.

“Nosotros no estamos ocultando nada, siempre publicamos nuestras reuniones y tratamos de que sean lo más transparente posibles. La expresión ‘quemar’ es perder las reuniones y ese eral contexto de las elecciones. Fajardo perdió las próximas elecciones a la Presidencia del 29 de este mes. A esas elecciones nos estamos reuniendo. El contexto de la reunión es que ya no tiene posibilidades de participar en esa contienda que se está definiendo entre Federico Gutiérrez y el candidato de nosotros del Pacto Histórico. Nosotros participamos con nuestras renuncias para que eso sucediera y tuviera una incidencia política”, declaró la senadora ante la emisora.

“No hay un plan para desacreditar a Fajardo, son denuncias de la sociedad civil. La Procuraduría tiene varias investigaciones. Nosotros impulsamos denuncias que tengan efectos políticos, por supuesto aspiramos a que este país sepa elegir y escuche a la ciudadanía. Nosotros impulsamos esas denuncias desde hace mucho tiempo y esperamos que la Procuraduría avance en esas investigaciones disciplinarias, que lamentablemente se estancaron”, agregó.





