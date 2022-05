El recuerdo con el que Aida Victoria felicitó a Aida Merlano por el día de la madre

Fotos de archivo.

Un abrazo por el que tuvo que esperar dos años fue la manera de celebrar de Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista prófuga Aida Merlano , este 8 de mayo, día de la madre en Colombia. La influenciadora compartió en redes sociales un corto video en el que abraza a su mamá. Aunque este evento no sucedió este domingo, sino hace un mes, la joven lo recordó para expresar su amor por la excongresista, a quien no puede ver seguido porque está detenida en Venezuela.

Además del video, Aida Victoria le escribió unas sentidas palabras a su mamá en las que asegura que a lo largo de su vida le aprendió a ser valiente y decidida.

“Feliz día má️. Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das. Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, escribió.

Hay que recordar que el pasado 7 de abril Aida Victoria relató que después de dos años pudo volver a tener cerca a su mamá porque tuvo la oportunidad de viajar a Venezuela. La influenciadora expresó su emoción por ver a su mamá, pero pero compartió la nostalgia de recordar los difíciles momentos que vivió a causa de este distanciamiento de su progenitora.

Según expresó a través de sus ‘InstaStories’, la influenciadora lo pensó muchas veces antes de subir el contenido de la visita a su mamá en Venezuela porque es quizás uno de sus puntos más sensibles, pero lo hizo argumentando que es una de sus facetas de la realidad que vive.

“Hoy he tenido un día bien difícil, estoy en Venezuela visitando a mi mamá, tenía dos años que no la veía y tengo como la emoción de haberla visto pero también el sinsabor de este tipo de situaciones que quisiera modificar y no puedo”, expresó la joven en sus redes sociales.

Señaló, además, que para que sus seguidores no vieran el mal estado en el que se encontraba estuvo pensando un sinfín de cosas para mostrar a través de su perfil oficial de Instagram, pero le ha sido imposible realizarlo porque su cabeza está con su mamá y la embarga una tristeza muy grande de saber que no puede compartir tiempo completo con ella.

La joven generadora de contenido además aprovechó para enviar un mensaje a todos sus seguidores para que valoren a sus familias y el tiempo que tienen para compartir con ellas, que realmente si fijen en lo importante de las situaciones por más pequeñas que sean porque no todos tienen la posibilidad de contar con ese apoyo y esa unión que en ocasiones se necesitan para sobrellevar las adversidades.

“Yo les juro que cambiaría todo lo que tengo por poder sentarme con mi mamá en un restaurante, porque yo hubiese estado en esos carnavales viéndome desde un palco y no puedo … cuando fantaseen con la vida de otra persona o de alguien que está en redes, recuerden este tipo de cosas ‘todos tenemos problemas’”, cocluyó su mensaje la infuenciadora.

