Soacha ya tiene permiso de quitarse el tapabocas

Finalmente se salió con la suya el alcalde del municipio de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga. Este viernes 6 de mayo le dio la razón el ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la posibilidad de levantar el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados para el municipio cundinamarqués.

Desde la Presidencia de la República se había anunciado que el primero de mayo se levantaría la obligatoriedad del tapabocas en municipios con porcentajes de vacunación superiores al 70 % de su población, más 40 % de dosis de refuerzo. 49 municipios de Cundinamarca pudieron levantar el uso obligatorio de esta barrera para el rostro que evita infecciones respiratorias como el covid-19.

No obstante, en la lista entregada por el gobernador no estaban incluidos los municipios de Soacha, Chía y Mosquera. Estos son vecinos de la capital y sus habitantes, en buena proporción, estudian, trabajan y recibieron su vacuna en Bogotá. Al no ser vacunados en los mismos municipios donde residen, el porcentaje de vacunación municipal presentado por sus respectivas secretarías de salud era menor al real.

Saldarriaga se quejó de esa imprecisión en las cuentas desde febrero pasado, cuando se decretó la libertad de no usar tapabocas en espacios abiertos en municipios. Saldarriaga pulló a Ruiz desde entonces para que cambie la presentación de estos datos, ya que desde su Secretaría de Salud se pusieron todas las vacunas que se entregaron.

“Tenemos que pedirle al señor ministro de Salud que organice la casa, porque las IPS de las personas que vivimos en Soacha y trabajamos en Bogotá no se vacunaron en Soacha sino en Bogotá, con las IPS de Bogotá. O sea que hay una base nacional que tiene que expedir el Ministerio de Salud referente a la vacunación de acuerdo a la dirección, porque cuando uno se iba a vacunar le decían “¿en dónde vive usted, cuál es la dirección?” para registrar el sitio de su residencia. Nosotros, hoy en Soacha, estamos convencidos de que estamos por encima del 80 % de vacunación en nuestra población”, dijo en aquel entonces.

No obstante, el Gobierno nacional le hizo caso omiso desde aquel entonces hasta esta semana, cuando se levantó la obligatoriedad del tapabocas en recintos cerrados. Solo hasta este viernes, el Ministerio de Salud replanteó la medida con un enfoque departamental y no municipal, considerando la realidad conurbánica de municipios como Soacha.

“Si en el promedio total del departamento, se logra un 40% de refuerzos y un 70% de totalidad de esquemas completos, toda la población de ese territorio podrá dejar de usar tapabocas en interiores”, dijo el Ministerio de Salud.

El alcalde del municipio aledaño a Bogotá celebró este sábado que se replanteara la medida, no sin antes criticar el manejo de las cifras del Plan Nacional de Vacunación y las decisiones que se tomaban con estas. Según él, si el plan realmente se hubiera pensado con enfoque nacional —que no departamental o municipal—, las medidas de bioseguridad no se levantarían en ciertos municipios o departamentos, sino que deberían eliminarse en todo el país al mismo tiempo.

“No podían seguir castigando y acabando el planeta contaminando con tapabocas, cuando la ciudad había cumplido con el 98 % de aplicación de todas las dosis de vacuna que nos habían enviado. Si nos faltaba alguien por vacunar, la culpa no era de la ciudad: era el Gobierno nacional que no nos había mandado más vacunas”, le dijo Saldarriaga al informativo CityTv.

