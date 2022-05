Epa Colombia reveló cómo conoció a su nueva novia y si se la llevará a vivir a su nuevo penthouse

La empresaria dio a conocer detalles de su actual relación amorosa.Foto: Instagram @epa_colombia

Epa Colombia sigue dando de qué hablar en las redes sociales, recientemente reveló que ya estaba muy cerca de mudarse a su nuevo Penthouse ubicado en la capital colombiana y en su cuenta de Instagram dio a conocer algunos detalles de cómo estaba quedando el lugar. También tuvo la oportunidad de agradecerle a sus seguidoras por comprar sus keratinas, ya que esto fue lo que hizo posible su sueño.

“Amiga, decidí ponerlo hermoso, gracias a ti amiga que me compraste muchas keratinas te mostraré mi maravilloso penthouse, acompáñame amor”, aseguró Epa Colombia en sus redes sociales. En sus historias de Instagram la empresaria decidió contestar una tanda de preguntas que fueron formuladas por sus seguidores, durante esta dinámica dio a conocer varios detalles de su nueva relación e incluso contó algunas situaciones que estaba pasando mientras salía con Diana Celis, su exnovia.

Daneidy Barrera, quien no ha revelado la identidad de la persona con la que está saliendo actualmente, ha dejado conocer varios detalles de cómo ha sido su relación. Hace algunos meses y luego de haber terminado con la jugadora de la Selección Colombia, insistió en que su intención era mantenerla alejada de los medios de comunicación y de sus seguidores.

Un usuario le pregunto a Epa Colombia si en su nuevo hogar iba a vivir con su actual novia a lo que la influenciadora afirmó, “no amor, todavía no. Tenemos que conocernos más, quiero que salgamos como un año, nos conozcamos y yo decirle que ya estoy preparada, pero mientras tanto que me visite”. Posteriormente le preguntaron cómo se ve en un futuro con su actual novia a lo que respondió:

“¡Ve ya no me están atacando tanto por lo de mi novia!, no pues con hijos amor, por ahí dos o tres, que ese penthouse se llene de bebés (risas), mentiras con el tiempo, más adelante”. Sobre dejar el apartamento en el que vivió por un largo tiempo con Diana Celis, Epa respondió, “hoy es el último día, fue de mucho aprendizaje y no quisiera volver aquí. Quiero soltar mi pasado, avanzar, seguir adelante y saber que me volví una mujer súper exitosa”.

Muchos de los seguidores de Epa Colombia han tenido una enorme curiosidad por saber quién es la persona que le robó el corazón a la exitosa empresaria. Ella, solo ha dado a conocer algunos detalles, sin embargo, en la ronda de preguntas dio detalles de cómo conoció a esta mujer y aseguró que siempre sintió algo por ella, incluso cuando aún era novia de Diana Celis.

“Amor, es que yo la conocí en el colegio, nosotros éramos mejores amigas, la mejor amiga es la mejor amiga, pero entre nosotros siempre había algo, pero ella no decía nada y yo tampoco, además yo era súper grosera. Ay no, a mi me encantaron esos ojos, después les cuento bien el chisme, les va a encantar”, afirmó la reconocida influenciadora y empresaria que en su cuenta de Instagram tiene más de 5 millones de seguidores.

