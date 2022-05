Video: Mateo Carvajal sorprendió a sus seguidores con una intervención estética en su nariz

Mateo Carvajal se sometió a una cirugía de nariz para corregir algunos imperfectos. Tomada de Instagram @mateoc17

El pasado 4 de mayo el ganador del Desafío Súper Humanos en su versión 2017, Mateo Carvajal, sorprendió a sus seguidores con la revelación de una intervención estética que se realizaría en su rostro llamada “retoque nasal”. A través de sus ‘InstaStories’, el creador de contenido también confesó que ya se había sometido anteriormente a una rinoplastia pero que deseaba hacerse algo para arreglar un pequeño imperfecto que tenía.

“…les quería contar un chismecito, mañana me voy a operar la nariz, yo ya me había hecho una rino y nos fue muy bien, quedó muy bien, pero lo que me voy a hacer no sabía que se podía hacer que es un retoque nasal, un ajustecito, una cosa pequeña y sutil”, expresó el antioqueño inicialmente.

Todo parece indicar que el procedimiento estético fue un regalo que recibió de parte de su pareja, quien le recomendó que se hiciera el arreglo para que los orificios de su nariz no se vieran tan grandes y esta tuviera un aspecto más estético.

En la explicación del profesional de la salud, expresó que la cirugía consistía en “cerrar el vuelo del ala que no se vea tan gruesa … y lo que vos me dijiste que querías verte la nariz más estrecha, entonces vamos a fracturarla y la cerramos”, expresó el especialista, sin embargo, esto causó un poco de temor en el influenciador, que con cara de nervios volvió a preguntar acerca de la fractura.

La sorpresa se la llevaron sus seguidores cuando en horas de la mañana del 5 de mayo, el paisa apareció en sus redes sociales con los ojos cubiertos de hematomas por el procedimiento quirúrgico al que se sometió y con unos vendajes sobre el tabique de su nariz, además, con un elemento que contenía líquido congelado y sobre el rostro, para disminuir la hinchazón.

Allí escribió: “mera cascada, pero sobrevivimos”, y aprovechó para agradecerle a su novia por los detalles que ha tenido en el postoperatorio: “señores, la flaca mía es tan especial que a veces me hace sentir todo guaricho … me estaba esperando con flores, ahí me consignó y dijo ‘amor, te dejé un regalito para que te gastes con tus amigos’”, sin embargo, todo se trató de su característico sentido del humor para encender los comentarios de sus haters.

Aquí el contenido completo de Mateo Carvajal :

El creador de contenido decidió hacerse un retoque a su anterior cirugía para corregir unos errores

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información compartida por el creador de contenido que ya supera en 100.000 reproducciones con cerca de 2.500 ‘me gusta’. Entre los comentarios, algunas de sus seguidoras dijeron no estar de acuerdo con esta intervención porque consideraron que no era necesaria, ya que Carvajal lucía muy bien.

Otros de los comentarios más destacados fueron: “ya se va a dañar ese rostro tan hermoso que está”; “ay no, acepto que la necesite, pero el man está bien como se ve, por esa vanidad después quedan como Michael Jackson”; “el problema es cuando se hacen la primera cirugía y después ya no pueden parar”; “va a quedar sin nariz como la novia”; entre otros.

Por ahora, sus seguidores tendrán que esperar para ver los resultados mientras que el proceso de inflamación disminuye y pueden ver si de verdad le convenía someterse o no a este procedimiento estético para mejorar la apariencia de su nariz.

