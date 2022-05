Video: Armando Benedetti habla sobre amenazas a Petro y Fico Gutiérrez

Armando Benedetti aseguró que nadie se inventaría una amenaza contra su propia vida

El senador Armando Benedetti, quien hoy es la mano derecha en la campaña presidencial del candidato Gustavo Petro, se pronunció en dos ruedas de prensa sobre los supuestos intentos para atentar contra la vida del líder del Pacto Histórico, los cuales habían llevado a que se cancelara su paso por el Eje Cafetero.

En el primer video, que fue grabado en horas de la mañana, el congresista dijo que no podía dar detalles técnicos sobre tales amenazas, porque la información con la que contaban estaba basada en un informe y él no es experto en seguridad, de modo que guardaría silencio sobre el particular.

“Cuando yo digo alguna cosa es porque la he valorado, la he pensado la he estudiado. Yo siempre trato de ser así. Que no lo diga de la mejor forma es otra cosa. Pero, entonces, yo no me puedo meter en ese tema porque si hay gente técnica que dice eso, yo no tengo forma de valorar lo que están diciendo porque yo no sé de eso”.

No obstante, Benedetti advirtió que nadie jugaría con atormentar a sus seres queridos al informarles que hay una amenaza contra su vida sin que la haya. “Sería muy perverso y retorcido quien haga eso: si lo está diciendo es por algo”, dijo el senador. Además, destacó que nadie debería sorprenderse ante un señalamiento así “en un país donde en el año 90 mataron a cuatro candidatos a la presidencia, donde han matado a miles de personas”.

Cuando un periodista sugirió que no hay reportes de la Policía Nacional sobre las supuestas amenazas, Benedetti aseguró que no confía en su criterio. Entre otras cosas, reprochó que todo el país supiera que se compran votos en los comicios electorales pero nadie fue capturado por ello. También citó casos de candidatos asesinados.

“La Policía dijo lo mismo cuando mataron a Galán, y mataron a Jaramillo y a Pizarro. La Policía es la que menos ha podido contribuir a detener este tipo de ataques y ahora va a decir esto”, reprochó.

El congresista dijo en ese momento que se paralizaría la agenda de Petro hasta que no se buscara una solución para la petición de ayuda. Eso sí, advirtió que no les motiva volver a los debates presidenciales cuando se hagan los ajustes al esquema de seguridad. Sugirió que el candidato Federico Gutiérrez sería la razón.

“¿A los debates pa’ qué? Si en los debates el narcotrá-FICO se empieza a presentar siempre con ‘Petro es mentira, que el castrochavismo’, un poco de pendejadas. Si él se lee un libro y quiere ir a un debate a dar ideas, nosotros vamos. Pero si va a decir las pendejadas de siempre, que el narcocastrochavismo, que guerrillero, que Benedetti, que esas estupideces se las diga a la mujer de él, no a nosotros”, dijo Armando Benedetti.





En la noche, después de que se hiciera una reunión con el Ministerio del Interior, el coronel encargado de la protección de la campaña de Petro, general de la Policía Nacional y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Benedetti dio nuevas declaraciones a la salida.

Aseguró que resalta la buena disposición de los funcionarios, que se revisará el esquema y se mejorará el tema de seguridad para la campaña. Aunque dijo que no queda tranquilo con la seguridad del candidato, Benedetti sí siente alivio porque percibió interés sincero de su parte.

“Se les dieron los informes puntuales de lo que nos habían dado unos organismos de inteligencia del Estado y otros organismos de inteligencia. Ellos van a empezar a hacer las investigaciones que sean pertinentes”, afirmó.

Además, el senador anunció que a partir del miércoles 4 de mayo retomará agenda de entrevistas y reuniones con dirigentes y empresarios que se congelaron desde el domingo, cuando se extendió la alerta.

Finalmente, el jueves 5 de mayo, la campaña de Gustavo Petro reanudará la agenda en territorio. “El jueves vamos a Norte de Santander, vamos a Valledupar el viernes, Bolívar el sábado y Chocó el domingo”, concluyó el senador.

