Newell’s Old Boys compraría definitivamente a Willer Ditta

El defensor colombiano, Willer Ditta, al servicio de Newell’s Old Boys, en la liga argentina, es uno de los jugadores extranjeros con mayor proyección en la presente temporada y una pieza clave para el club dirigido por Javier Sanguinetti. Con 24 años, Ditta está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y se encuentra más que a gusto en el equipo argentino. Ha sido titular desde que llegó, participando en los 13 juegos que Newell’s ha disputado en el torneo local.

Hoy, Ditta es uno de los 10 jugadores más valiosos de su plantilla y su valor de mercado está cotizado entre los 750 mil y el millón de euros. Actualmente, el jugador se encuentra en el equipo argentino, cedido por el Junior de Barranquilla. Sus buenas actuaciones han despertado el interés de los directivos de Newell’s para comprar totalmente el pase del jugador. El presidente del club, Ignacio Astore, ha manifestado que están pensando en comprarlo, pues es una buena pieza para el equipo y uno de los jugadores que más empatía tiene con la hinchada.

Desde que llegó a Argentina, a comienzos de 2022, el colombiano encajó a la perfección en el club. Lo recibieron con el ánimo de ubicarlo en el radar de los reclutadores para el fútbol internacional, en un momento en que su salida de Junior no fue vista con buenos ojos por parte de la hinchada barranquillera y la tensión iba en aumento. Ditta formó parte del equipo tiburón por más de tres años y ganó dos ligas y dos superligas. En redes sociales, los hinchas ‘leprosos’ han comenzado a pedir que compren al jugador.

Astore confirmó que la idea es comprarlo a Ditta, pues está pasando por un gran momento y encaja muy bien con el grupo. Newell’s recibió el préstamo del colombiano sin costo alguno y se pactó que haría parte del club hasta diciembre de 2022. Tienen opción de comprarlo y el valor dependería de cuánto haya crecido en los últimos meses. Junior esperaría un pago inmediato y sacar un buen dinero de la venta del jugador que debutó como futbolista profesional con ellos.

#FPC ¡Atención Junior!



👉 "Vamos a comprar a Ditta. Está pasando por un gran momento. Es el jugador que más empatía tiene con los hinchas".



🗣️ Ignacio Astore en Zapping Sport.



💰 700 mil dólares es la opción de compra. pic.twitter.com/pNpVBi36DY — Habla Deportes (@HablaDeportes) May 2, 2022

Los inicios en el fútbol para el jugador se remontan a sus años en el Barranquilla Fútbol Club, entre 2017 y 2018. Disputó 52 partidos y anotó 1 gol. En ese último año es ascendido al equipo profesional de Junior y está con los tiburones hasta finales de 2021, jugando un total de 115 juegos y anotando 2 goles. Su llegada al club no fue nada sencilla y en varias ocasiones contó los obstáculos que tuvo que superar. “Llegué a Barranquilla con muchísima hambre, yo vengo de abajo, sé lo que es que mi mamá tenga que salir a prestar plata, que le toque cocinar en casa ajena. En mi mente está muy claro que no me puedo conformar con esto, que apenas es el comienzo, que se vienen cosas muy grandes”.

En agosto de 2019, ante las buenas presentaciones del defensor, el DT Arturo Reyes lo incluyó en el listado de jugadores convocados para integrar la selección Colombia sub-23, de cara al torneo preolímpico que se realizaría en 2020. En dicho torneo jugaría 6 partidos y sería una pieza fundamental para la defensa del equipo. Finalmente, fueron eliminados en la fase de semifinales y terminaron ocupando el cuarto lugar de la competición.

Hoy, Ditta se siente muy cómodo en Argentina y Newell’s está dispuesto a negociar. La operación no iniciaría sino hasta fin de año, cuando se vence la cesión del colombiano.





