Así se jugarán los cuadrangulares finales en el primer semestre del torneo de ascenso en Colombia

VILLAVICENCIO - COLOMBIA, 14-03-2022: Llaneros F. C. y Fortaleza CEIF durante partido de la fecha 8 por el Torneo BetPlay DIMAYOR I 2022 en el estadio Bello Horizonte en la ciudad de Villavicencio. / Llaneros F. C. and Fortaleza CEIF during a match of the 8th date for the BetPlay DIMAYOR I 2022 Tournament at the Bello Horizonte stadium in Villavicencio city. / Photo: VizzorImage / Juan Herrera / Cont.

Este martes 3 de mayo quedaron definidos los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay I-2022, a donde se clasificaron Leones, Real Cartagena, Boyacá Chicó, Llaneros, Fortaleza, Deportes Quindío, Tigres y Bogotá.

Una vez sorteados los cuadrangulares, Leones quedó como cabeza del Grupo A, al ser el mejor equipo del primer semestre sumando 27 puntos en 14 partidos, junto con Real Cartagena, Boyacá Chicó FC y Llaneros FC. Por su parte, Fortaleza finalizó como líder del Grupo B, tras terminar segundo en la tabla de posiciones con 25 puntos y mayor cantidad de goles a favor con Deportes Quindío, Tigres y Bogotá.

Los encuentros de la primera fecha por la llave A serán Chicó vs Leones y Real Cartagena vs Llaneros. Por la B, se enfrentarán Quindío vs Fortaleza y Bogotá vs Tigres. Los duelos tendrán lugar del 7 de mayo al 5 junio, día en que se definirá los dos finalistas.

Esta fase se disputará mediante un sistema de partidos de ida y vuelta (local y visitante). Terminada la segunda etapa, la final se jugará en dos encuentros, ida y vuelta, entre los equipos que ocuparon el primer lugar de su respectivo grupo. Será visitante en la primera fecha (partido de ida) el conjunto que obtenga más puntos en la sumatoria de la fase I y II (“Todos contra todos” y “Cuadrangulares semifinales”), correspondientes al Torneo BetPlay I-2022.

El campeón de este primer torneo del 2022 estará un paso más cerca del anhelado ascenso, aunque no lo tendrá definido. Deberá esperar el campeón del segundo semestre para jugar la gran final de ascenso donde el ganador regresa a primera división. El subcampeón tendrá una segunda oportunidad enfrentando al mejor clasificado en la tabla de la reclasificación. Otras de las opciones para ascender ganar el torneo en ambos semestres.

Cúcuta Deportivo, el nuevo inquilino en la segunda división de Colombia

En la tarde de este miércoles 20 de abril se llevó a cabo una asamblea extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) para definir el futuro profesional del Cúcuta Deportivo, equipo nortesantandereano que perdió el reconocimiento deportivo del Ministerio del Deporte en noviembre de 2020.

Pues bien, las autoridades deportivas en presencia de los presidentes de los 36 clubes profesionales adscritos a la Dimayor, determinaron que el club motilón estará de regreso a las competencias organizadas por el ente rector del balompié en Colombia.

Cabe destacar que el nuevo presidente del equipo rojinegro es Eduardo Silva, pese a que el club en sí mismo sigue siendo un activo en propiedad de José Augusto Cadena. Sin embargo, la novedad es que ahora el club estará compitiendo en la segunda división, y probablemente se vincule en junio de este año al Torneo BetPlay II 2022.

A pesar de la crisis administrativa y la transición del proceso de liquidación a reorganización del equipo cucuteño, desde la capital nortesantandereana ya celebran el logro de volver a revivir las justas deportivas semana a semana en el estadio General Santander del departamento fronterizo.

En una votación hecha por parte de los presidentes de los otros 35 clubes fue decidido que el futuro del equipo motilón sea volver a comenzar y ganarse el puesto en primera categoría, teniendo en cuenta que su desvinculación forzada le impidió acabar los torneos de 2020 (liga y copa) tras perder por 3-0 sus últimos compromisos contra América de Cali, Atlético Nacional y Deportes Tolima.

